Däckmontör
Skanstulls Bil & Däck AB / Montörsjobb / Stockholm Visa alla montörsjobb i Stockholm
2026-04-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skanstulls Bil & Däck AB i Stockholm
Vi letar efter en engagerad däckmontör/bilmekaniker som vill bli en del av vårt härliga team.
Är du en noggrann och serviceinriktad person som brinner för bilar och teknik? Då kan du vara
den vi söker!
Om tjänsten.
Som däckmontör/bilmekaniker hos oss kommer du att:
• Byta, montera och balansera däck.
• Utföra enklare bilreparationer och service.
• Säkerställa att våra kunder får bästa möjliga service och kvalitet.
• Arbeta i en modern och trivsam miljö med kunniga kollegor.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av däckbyte och/eller arbete som bilmekaniker (meriterande men inget krav).
• Är praktiskt lagd och har ett intresse för bilar och teknik.
• Är ansvarsfull, noggrann och trivs med att jobba i team.
• Har B-körkort.
Vi erbjuder dig:
• En trygg arbetsplats med god gemenskap.
• Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom företaget.
• Konkurrenskraftig lön och förmåner.
• Chansen att jobba med ett företag som värdesätter kvalitet och kundnöjdhet.
Ansökan.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan! Maila oss på info@skanstullsdack.se
med ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar varför just du är rätt för jobbet.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: info@skanstullsdack.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skanstulls Bil & Däck AB
(org.nr 556405-2271)
Flygfältsgatan 10 (visa karta
)
128 30 SKARPNÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9843752