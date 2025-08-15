Däckmontör

Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-08-15


Visa alla lagerjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jovi Konsult AB i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lerum, Härryda eller i hela Sverige

Däckmontör - Göteborg
Arbetsbeskrivning Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga däckmontörer i Göteborg. Du lär dig montering och balansering av däck med hjälp av modern utrustning. Arbetet är fysiskt krävande, särskilt i början, men de flesta kommer snabbt in i rutinen. Vi värdesätter personer som tar initiativ och visar framfötterna.

Publiceringsdatum
2025-08-15

Dina arbetsuppgifter
Montering, balansering och byte av däck

Lagerhantering och förvaring av däck och fälgar

Säkerställa en säker, ren och strukturerad arbetsplats



Kvalifikationer
Erfarenhet inom däckservice är meriterande

B-körkort är meriterande

God fysisk förmåga och samarbetsvilja


Urval och ansökan Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag för att säkra din plats i vårt team.
Om oss Jovi samarbetar med flera ledande aktörer inom branschen. Vi lägger stor vikt vid engagemang och rätt inställning - tillsammans skapar vi framgång.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jovi Konsult AB (org.nr 559082-6797), https://www.jovikonsult.se/

Arbetsplats
Jovi

Jobbnummer
9460565

Prenumerera på jobb från Jovi Konsult AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jovi Konsult AB: