Däckmontör
Jovi Konsult AB / Lagerjobb / Göteborg
2025-08-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Däckmontör - Göteborg
Arbetsbeskrivning Vi söker nu engagerade och arbetsvilliga däckmontörer i Göteborg. Du lär dig montering och balansering av däck med hjälp av modern utrustning. Arbetet är fysiskt krävande, särskilt i början, men de flesta kommer snabbt in i rutinen. Vi värdesätter personer som tar initiativ och visar framfötterna.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Montering, balansering och byte av däck
Lagerhantering och förvaring av däck och fälgar
Säkerställa en säker, ren och strukturerad arbetsplats Kvalifikationer
Erfarenhet inom däckservice är meriterande
B-körkort är meriterande
God fysisk förmåga och samarbetsvilja
Urval och ansökan Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka in din ansökan redan idag för att säkra din plats i vårt team.
Om oss Jovi samarbetar med flera ledande aktörer inom branschen. Vi lägger stor vikt vid engagemang och rätt inställning - tillsammans skapar vi framgång. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett heltidsjobb.
Jovi Konsult AB
Jovi Jobbnummer
9460565