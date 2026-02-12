Däckhuset i Norrland söker 1:e man/däckmontör
2026-02-12
Nu söker vi en ny kollega till vår verkstad i Skellefteå. Ta chansen och sök ett omväxlande arbete på Sveriges största däckkedja! Här får du en nyckelroll i ett mindre team och goda möjligheter att påverka och vara en del av verksamheten.
Tjänsten är på heltid med start snarast och med 6 månaders provanställning.
Som däckmontör kommer du att arbeta inom verkstaden med att ta emot kunder och deras bilar för att byta, montera och balansera däck. Tvättning och inlagring av däck kommer också att vara en stor del av dina arbetssysslor.
Som 1:e man består dina arbetsuppgifter bland annat av att ha kontakt med kunder, samt att stödja platschefen i ledningen av arbetet med personbilar. Du har god social förmåga och lätt för att skapa och bibehålla goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Du är plikttrogen och engagerad och säkerställer att kunderna får ett gott bemötande och en god service.
Detta är ett yrke som passar dig som är villig att hugga i, gillar lagarbete, och tycker att det är kul att träffa kunder. Då arbetsbelastningen varierar kan övertid förekomma, framför allt i högsäsong.
Vi ser gärna att du är van vid kundkontakter och har hög servicekänsla.
Vi söker dig som:
har förmåga att arbeta självständigt och tar eget ansvar.
har en positiv inställning och engagemang.
är flexibel, stresstålig och gillar att arbete i högt tempo
är van vid kundkontakter och har hög servicekänsla
har B -körkort
har erfarenhet som däckmontör. Ej ett krav, men meriterande
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Din personlighet värderas också högt då arbetet innebär att vara företagets ansikte utåt. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god känsla för service och att du har inställningen att alltid se lösningar. Vi ställer stora krav på att du är rätt som person för den här tjänsten. Och din personlighet och fordonsintresse kommer väga tyngre än flera års erfarenhet i branschen.
Vill du veta mer? Kontakta Stefan Strandberg, platschef, tel. 072 062 3470.
Välkommen med din ansökan till: Info@dackhusetab.se
senast den 28/2 2026. Urval sker löpande. Så ansöker du
E-post: Info@dackhusetab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Citira Sweden AB
(org.nr 556857-7893), https://www.dackteam.se/skellefta-dackhuset/
Däckhuset i Norrland Kontakt
Platschef
Stefan Strandberg Info@dackhusetab.se 0720623470 Jobbnummer
