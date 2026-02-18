Däckhanterare för kortare uppdrag (v.14-16)
2026-02-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Vi söker nu däckmontörer för ett intensivt uppdrag under högsäsong, vecka 14-16, med möjlighet till förlängning vid behov.
Det här är ett fysiskt arbete där tempot stundtals är högt - så vi söker dig som gillar att jobba praktiskt, ta i när det behövs och bidra till ett bra flyt i teamet.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Hantering av däck under högsäsong
Fylla på luft och kontrollera däck
Förvaring och organisering
Enklare monteringsarbete kan förekomma
DETTA SÖKER VI
Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
Har viss arbetslivserfarenhet (gärna inom lager, verkstad eller liknande)
Är driven, engagerad och tar ansvar
Har hög arbetsmoral
Är flexibel och kan hugga i där det behövs
Talar flytande svenska eller engelska
Det här passar dig som gillar tydliga mål, högt tempo och att se resultat direkt av ditt arbete.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - behovet är omgående.
