Däckhanterare för kortare uppdrag (v.14-16)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Linköping
2026-02-18


Vi söker nu däckmontörer för ett intensivt uppdrag under högsäsong, vecka 14-16, med möjlighet till förlängning vid behov.

Det här är ett fysiskt arbete där tempot stundtals är högt - så vi söker dig som gillar att jobba praktiskt, ta i när det behövs och bidra till ett bra flyt i teamet.

Publiceringsdatum
2026-02-18

Dina arbetsuppgifter
Hantering av däck under högsäsong

Fylla på luft och kontrollera däck

Förvaring och organisering

Enklare monteringsarbete kan förekomma

DETTA SÖKER VI

Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete

Har viss arbetslivserfarenhet (gärna inom lager, verkstad eller liknande)

Är driven, engagerad och tar ansvar

Har hög arbetsmoral

Är flexibel och kan hugga i där det behövs

Talar flytande svenska eller engelska

Det här passar dig som gillar tydliga mål, högt tempo och att se resultat direkt av ditt arbete.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - behovet är omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Torvingegatan 16 (visa karta)
582 78  LINKÖPING

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Melanie Carinci
linkoping.norrkoping@studentconsulting.com

Jobbnummer
9750954

