Dackeskolan 7-9 söker lärare i flera ämnen
Dackeskolan är en 7-9 skola med cirka 400 elever. Varje årskurs består av 5 klasser. Lärarna är organiserade i 3 olika arbetslag. Vi söker dig vars elevsyn präglas av att varje elev ska lyckas utefter sina förutsättningar och du har en tydlig bild av din egen och skolans viktiga roll i att hjälpa dem med detta. Ditt klassrum har en lärmiljö som är utvecklande, tillgänglig och strukturerad. Du har en kunskapssyn där en förutsättning för att eleverna ska lyckas är utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Du möter alla elever oavsett kunskapsnivå eller behov av särskilt stöd, genom varierande arbetssätt, redovisningsformer och digitala verktyg och hjälpmedel. På Dackeskolan har högstadieeleverna 1:1-datorer i form av Chromebooks och lärarna använder sig av Googles verktyg i undervisningen.
Inför läsåret 26/27 söker vi lärare i ämnena engelska, svenska, matematik, slöjd, tyska, teknik, kemi, bild, fysik, samt idrott.
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare för årskurs 7-9 (eller i slutet av utbildningen)
• har god didaktisk och pedagogisk förmåga
• är tydlig i ditt ledarskap och har god relationskompetens
• trivs med samarbete och tar ansvar för helheten
Meriterande är erfarenhet av undervisning i grundskolans senare år.
Vi söker dig som
• är en engagerad och professionell lärare med intresse för elever i årskurs 7-9
• har ett tydligt och tryggt ledarskap i klassrummet
• har god förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos elever
• tror på alla elevers möjlighet att lyckas och har höga, realistiska förväntningar
• arbetar strukturerat, lösningsfokuserat och med god framförhållning
• trivs med samarbete och bidrar till ett positivt och professionellt arbetsklimat
• är utvecklingsinriktad och reflekterar över din undervisning
• vill vara med och utveckla både ämnesundervisningen och skolans gemensamma arbetssätt
Vi erbjuder
• en stabil organisation och närvarande och erfaren skolledning
• kompetenta och hjälpsamma kollegor
• möjlighet till professionell utveckling
• en arbetsplats där elevernas bästa alltid står i centrum
• en arbetsplats där personal och elever trivs
Vid rekryteringen fäster vi stor vikt vid personlig lämplighet.
