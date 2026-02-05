Däckbytare till säsong
2026-02-05
, Eksjö
Aneby
Sävsjö
Jönköping
Vi söker en däckmontör för säsongsarbete till en väletablerad däckverkstad i Nässjö.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med:
• Däckbyte på personbilar
• Tvättning
• Lägga på och av däck
• Laga punkteringar
Har du rätt kompetens för bromsbyte och mindre reparationer kan detta också förekomma.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med däckbyte på verkstad.
Eftersom tunga och monotona lyft förekommer krävs det att du är i god kondition.
Kunna hantera stress bra eftersom trycket är högt under högsäsong.
Vi ser att du är intresserad av bilar och gärna utbildad mekaniker eller innehar kunskaperna för mindre reparationer på bilar.
Meriterande är om du är van att hantera större hjul såsom truckdäck och lastbilsdäck.
Vidare så behöver du ha god social kompetens och gilla kundmötet.
Information och kontakt
Arbetstiderna är dagtid.
Sista ansökningsdag är 4/3. Urval sker löpande så sök gärna redan idag!
Vid frågor ring gärna Oskar Håkansson 0381-480952
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
