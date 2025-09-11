Däckansvarig sökes till vår nya däckverkstad i Luleå
2025-09-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du redo för nästa steg i karriären? Har du erfarenhet av däckskifte och vill vara med och bygga något helt nytt - från grunden? Nu har du chansen att kliva in som Däckansvarig på vår sprillans nya däckverkstad i Luleå.
Här får du möjlighet att sätta din egen prägel på verksamheten, skapa ett starkt team och bidra till både nöjda kunder och goda resultat.
Varför välja oss?
Hos Norrlands Bil får du:
- Stort ansvar - men också starkt stöd från organisationen
- Möjlighet att växa i ett engagerat ledarnätverk med löpande ledarskapsutbildningar
- En kultur där våra värderingar verkligen märks i vardagen: Kunden i fokus, Laganda, Ärlighet och Personligt engagemang
Om rollen
Som Däckansvarig leder du den dagliga driften av verkstaden med ansvar för:
- Personal och arbetsmiljö
- Budget, nyckeltal och ekonomiskt resultat
- Att driva en effektiv, lönsam och kundfokuserad verksamhet
Vi söker dig som
- Är en naturlig ledare som både ser och lyfter andra
- Har förmåga att motivera, bygga lag och skapa engagemang
- Har administrativ vana och god datakompetens
- Har B-körkort
- Har erfarenhet från däck eller fordon (meriterande, men inte krav)
Framför allt söker vi dig som leder med hjärta och hjärna
• och som vill bygga en arbetsplats där både medarbetare och resultat utvecklas.
Så söker du
Skicka in din ansökan senast 29 september 2025 - men vänta inte för länge, vi går igenom ansökningar löpande!
Frågor? Kontakta Fredrik Persson, Servicechef Region Nord
• 46 920 24 22 01fredrik.persson@norrlandsbil.se
Om Norrlands Bil
Vi är cirka 380 medarbetare på sju orter - från Skellefteå i söder till Kiruna i norr. Koncernen består av fyra bolag inom personbilar, tunga fordon, fastighet och finans. Läs mer på www.norrlandsbil.se.
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
