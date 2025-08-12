Däckansvarig
Holmgrens Bil AB / Maskinreparatörsjobb / Kalmar Visa alla maskinreparatörsjobb i Kalmar
2025-08-12
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmgrens Bil AB i Kalmar
, Oskarshamn
, Karlskrona
, Växjö
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Om dig Vi söker dig som är praktiskt lagd och har lätt för att arbeta både självständigt och med andra. Du är trygg i dig själv och uppskattar att få komma med idéer och ge förslag på förbättringar i verksamheten. Det är önskvärt att du har ett intresse för bilar och tycker om att ha många kontakter i ditt arbete. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga då tjänsten innebär daglig kontakt med både kunder och kollegor.
Arbetsdagarna för en däckansvarig är varierande. Du behöver därför vara flexibel, uppskatta att ta dig an nya arbetsuppgifter och nya arbetssätt och ha viljan att ställa upp för dina kollegor.
Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av serviceyrke med kundkontakt. Du behöver också ha också minst två års erfarenhet av ett praktiskt yrke, kanske som hantverkare, montör eller konstruktionsarbete. Det är meriterande men inget krav att ha jobbat på en däckverkstad eller inom bilbranschen. Arbetet är stundtals fysiskt krävande med tunga lyft, så du behöver ha en god grundfysik. B-körkort, god svenska och god datorvana är krav för tjänsten.
Om jobbet Som däckansvarig har du ansvar för hela vår däckaffär på Holmgrens Bil i Kalmar. Du har daglig kontakt med kunder över disk samt telefon och samarbetar med säljare och kollegor i verksamheten. En viktig del i arbetet är att strukturera upp vårt däckhotell, hantera däckbeställningar och ansvara för produkt- och prisinformation på däck. Du utför även inventeringar, upprätthåller en god lagerstruktur och är en viktig resurs vid däcksäsong.
Exempel på arbetsuppgifter:
Beställa däck Lägga om däck Montering/balansering av däck Utföra fyrhjulsmätningar Skifta däck under däcksäsong Montering/balansering av däck
Vad Holmgrens Bil erbjuder Holmgrens Bil erbjuder en spännande arbetsplats som bygger på sunda värderingar i en händelserik bransch. Vårt varumärkeslöfte Vi bryr oss och våra kärnvärden glädje, respekt, ansvar och sparsamhet genomsyrar allt vi gör och står för. Den riktar sig inte bara till våra kunder, utan i allra högsta grad även till alla våra medarbetare. Hos oss finns det möjligheter till både personlig och karriärmässig utveckling. Holmgrens Bil erbjuder dessutom en rad personalförmåner, allt ifrån friskvårdsbidrag till möjligheten att nyttja en fjällstuga i Björnrike. Som anställd hos oss kan du känna dig trygg- vi är anslutna till kollektivavtal! Läs gärna mer om oss här
Ansökan Ansök senast 7 september 2025. Vänta inte med din ansökan då vi arbetar löpande med urvalsprocessen och kan komma att anställa innan sista ansökningsdag. Vid frågor kontakta Servicechef Mats Eriksson, mats.eriksson@holmgrensbil.se
alt. 0480-42 52 60
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holmgrens Bil AB
(org.nr 556313-6620) Arbetsplats
Holmgrens Bil Kontakt
Amanda Widman amanda.widman@holmgrensbil.se Jobbnummer
9453998