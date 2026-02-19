Däck-och Direktekniker
2026-02-19
Bilmånsson är återförsäljare av Volvo, Renault, Dacia, Polestar och Kia. Vi är idag ca 350 medarbetare och finns i Eslöv, Hörby, Ängelholm, Kristianstad, Ystad, Lund och snart även i Hässleholm. Bilmånsson är återförsäljare av Volvo, Polestar, Renault, Dacia och Kia. Bilmånsson är i dag en av Skånes största bilåterförsäljare med en omsättning på ca 3 mdkr.
Vi säljer bilar och bilrelaterade kringtjänster som ger kunden ett bekvämt och miljövänligt bilägande. Vi strävar efter att vår personal skall känna arbetsglädje och genom engagerat uppträdande värna om företagets traditioner samt spegla våra kärnvärden hjärta & kompetens. Vårt mål är att ha Bil-Sveriges nöjdaste kunder och engagerade medarbetare varav vi ständig har fokus på vårt personal, kvalitets- och miljöarbete.
Mångfald är en självklar del av vår kultur - vi är övertygade om att olikheter berikar vår organisation och stärker vår förmåga att möta våra kunders varierade behov. Därför välkomnar vi medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.
Om rollen
Som Däck- och Direkttekniker arbetar du med service nära våra kunder och bistår i både snabba och planerade däck- och fordonsrelaterade uppgifter. Du kommer att ha en viktig roll i att säkerställa att arbetet blir utfört med hög kvalitet och god servicekänsla.
Med fokus på service, precision och säkerhet kommer dina arbetsuppgifter bland annat att vara:
Hjulskifte
Montering och demontering av däck
Däckkrängning
Utföra enklare arbeten på fordon
Vem vi söker:
Vi söker dig som trivs med att jobba praktiskt, är nyfiken och uppskattar variation i arbetsdagen. Vi ser att du arbetar noggrant och har stort fokus på hög kvalitet. Du är strukturerad och ordningsam och trivs att arbeta varierat i ett högt tempo.
Krav och meriter Tjänsten kräver B-körkort manuell bil. Meriterande med fordonsteknisk utbildning eller erfarenhet från däckverkstad. Samt meriterande om du innehar truckkort.
Anställningsform, omfattning, kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på sex månader. Tjänsten är på heltid på vår anläggning i Ängelholm.
Är du intresserad av tjänsten och har frågor eller funderingar, vänligen av dig till Verkstadschef Ricard Bottne, 0431-89821.Vi tillämpar löpande urval och intervjuer sker i februari.
