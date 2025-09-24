Däck- och hjulskiftare till lastbilar
Ikett Personalpartner AB / Montörsjobb / Kristianstad Visa alla montörsjobb i Kristianstad
2025-09-24
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-24Om tjänsten
Ikett söker nu efter en erfaren däck- och hjulskiftare för lastbilar till vår kund i Kristianstad!
Tjänsten innebär arbete med skifte, montering och service av däck på lastbilar.
Arbetsmoment kan innebära:
• Skifte och montering av lastbilsdäck och fälgar
• Kontroll av däck, mönsterdjup och slitage
• Hantering av maskiner och verktyg för däckservice
• Säkerställande av att arbetet utförs enligt säkerhetsföreskrifter
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetstid är dagtid - måndag-fredag.Profil
För att trivas i rollen ser vi att du som söker:
• Har tidigare erfarenhet av däck- och hjulskifte inom lastbilar, alternativt andra tyngre fordon.
• Är i god fysisk form, då arbetet är tungt och fysiskt krävande.
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, då arbetet kräver kommunikation och förståelse av instruktioner.
• Har B-körkort (meriterande med C/CE-körkort).
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vilma Chrintz vilma.chrintz@ikett.com Jobbnummer
9524686