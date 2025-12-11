Dachser Söker En Terminalarbetare
2025-12-11
DACHSER söker en Terminalarbetare
Är du en fena på att köra truck? Arbetar du strukturerat och trivs bra med att jobba i team? Om så är fallet kan du vara vår nya kollega! DACHSER Sweden AB är i ständig tillväxt och vi söker nu en Terminalarbetare på vår filial i Landskrona.
Jobbet
Med ansvar för att lossning och lastning av inkommande och utgående gods sker på ett effektivt och säkert sätt är du som Terminalarbetare en viktig del i logistikflödet. En arbetsdag på terminalen ser aldrig helt likadan ut men i ditt arbete utför du uppgifter så som skadefotografering, scanning av gods, mätning/skrymme av gods, samt håller rent och ordning i lokalerna. Här jobbar ni tillsammans i ert team där ni alla medverkar till en god arbetsmiljö och att rutiner följs.
Dina huvudsakliga uppgifter är:
• Lossning och lastning av styckegods
• Hålla avgångstider
• Förebygga och undvika skador på gods
• Sortering av gods/paket
• Städning av terminal och utemiljö
Tjänsten är en tillsvidareanställning med arbetstider på vardagar mellan kl. 10.00-19.00.
Vem är du?
Som person ser vi att du är lösningsorienterad, kan prioritera under stress och att du arbetar strukturerat. På terminalen arbetar man både självständigt och tillsammans med sitt team, vi söker därför efter en kollega med ett öppet sinne och en bra teamkänsla.
För denna roll är det krav att du innehar truckkort A2, A4 och B1 samt att du har gedigen erfarenhet av att köra truck. Vi ser gärna att du sen tidigare har erfarenhet av att lasta och lossa lastbilar.
Vi erbjuder
Här välkomnas du till ett härligt gäng med hög teamkänsla där du är delaktig och kan påverka resultaten. Du får möjligheten att arbeta i ett globalt företag med stark tillväxt på den svenska marknaden och med unika möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling.
Som medarbetare får du bra och trygga anställningsvillkor med personalförmåner så som friskvårdsbidrag 5000 kr, möjlighet till subventionerad lunch, med mera.
Eftersom vi tycker att mångfald bland medarbetarna är en styrka uppmanar vi alla som uppfyller kvalifikationerna, oberoende av personlig bakgrund, att söka.
Vill du få en känsla för hur det är att arbeta på en av DACHSERs terminaler? Här kan du läsa om Leo som arbetar på terminalen i Göteborg.
Är du intresserad?
Ytterligare information lämnas av Marcus Reinfeldt på telefon 076 853 36 59.
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 25/2 2026.
Vi är DACHSER
På DACHSER är vi övertygade om att framtiden tillhör dem som organiserar den. Tillsammans arbetar vi med världens mest intelligenta logistiknätverk som håller igång hjulen i den globala ekonomin - idag och i morgon. Här får du arbeta med erfarna kollegor och innovativa lösningar i en organisation som sätter öppenhet, respekt och kvalitet i förarsätet.
DACHSERs filial i Landskrona är ett av våra fem platskontor i Sverige. Med ca 200 kollegor nationellt och runt 37 000 kollegor världen över, blir du den lokala nyckelspelaren i en global gemenskap.
Få mer information om DACHSER som organisation och arbetsplats på www.dachser.se.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Dachser Sweden AB (org.nr 556427-8561)
Kontakt
Transit Terminal Operations Manager
Marcus Reinfeldt marcus.reinfeldt@dachser.com +46 40 38 85 80
9639533