Dachser Söker En Kundservicemedarbetare
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Är du en målmedveten, initiativrik och serviceinriktad person? Har du ett öga för detaljer och trivs i en roll där du har många kontaktytor? Vill du arbeta i ett internationellt företag med stora möjligheter till både professionell och personlig utveckling? Då kan du vara vår nästa kollega!
DACHSER Sweden AB är ett företag i ständig tillväxt och vi söker nu en kundservicemedarbetare till vår filial i Göteborg. Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare arbetar du strukturerat och lösningsorienterat för att ge hög service till våra kunder, samarbetspartners och kollegor. Genom ett proaktivt arbetssätt bidrar du till att säkerställa en effektiv transportkedja och en kundupplevelse i toppklass.
På vår filial i Göteborg blir du en del av Customer Service-teamet, där ni tillsammans arbetar för att säkerställa att våra tjänster och produkter lever upp till företagets höga kvalitetskrav. Rollen innebär ett nära samarbete med övriga avdelningar, och du förväntas vara flexibel och bidra där verksamheten behöver det.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Proaktivt arbete i våra operativa system och informationssystem.
Kontakt med kunder, samarbetspartners och kollegor via telefon, e-post och andra digitala system.
Hantering av hämtningsorder för kunders räkning.
Återrapportering vid avvikelser gällande inkommande och utgående gods.
Hantering av övertaligt och avvikande gods.
Stöd till övriga funktioner i frågor kopplade till Customer Service.
Tjänsten är tillsvidare på 100% med arbetstider belagda på vardagar.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort kundfokus och trivs med att skapa goda relationer. Du arbetar strukturerat, är noggrann och har lätt för att prioritera i ett stundtals högt arbetstempo. Du är en lagspelare som också tar egna initiativ och arbetar självständigt när det krävs.
Eftersom DACHSER är ett internationellt företag behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Erfarenhet från kundservice och/eller transport- och logistikbranschen är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med stark sammanhållning och hög arbetsglädje. Du får möjlighet att arbeta i ett globalt företag med stark tillväxt och goda utvecklingsmöjligheter, både professionellt och personligt.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor och attraktiva personalförmåner, bland annat:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år.
Möjlighet till subventionerad lunch.
Flera uppskattade personalförmåner.
Vi tror att mångfald gör oss starkare och välkomnar därför sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.
Är du intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 2026-08-08.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Henrik Larsson på telefon +46 70 818 43 66 eller mail henrik.larsson@dachser.com
.
Vi är DACHSER
På DACHSER är vi övertygade om att framtiden tillhör dem som organiserar den. Tillsammans utvecklar vi ett av världens mest intelligenta logistiknätverk och bidrar till att hålla den globala ekonomin i rörelse – idag och i morgon.
Hos oss arbetar du tillsammans med engagerade kollegor i en organisation som präglas av kvalitet, respekt, öppenhet och långsiktighet. Med omkring 220 medarbetare i Sverige och cirka 32 000 kollegor världen över blir du en del av en global gemenskap där den lokala närvaron är lika viktig som det internationella samarbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dachser Sweden AB
(org.nr 556427-8561), https://www.dachser.se/sv/index
Arendals Allé 5 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Jobbnummer
10004722