Dachser i Tumba söker en Inside Sales
2025-11-17
Vi söker en driven och försäljningsorienterad innesäljare. Är du som person utåtriktad, engagerad och förtroendegivande? Om så är fallet kan du vara vår nya kollega! DACHSER Sweden AB är i ständig tillväxt och vi söker nu en Inside Sales till vår filial i Stockholm.
Jobbet
Inside Sales är en viktig del av vårt säljteam där du arbetar med nykundsbearbetning, uppföljning, administrativa uppgifter i vårt CRM-system samt implementering av nya kunder.
Jobbet innebär stora kontaktytor såväl externt som internt samt att upprätthålla och utveckla relationer med kunder genom god kundservice, detta gör du mestadels via telefon och mail.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat:
• Nykundsbearbetning
• Dokumentering av säljarbete i vårt CRM-system
• Delta vid implementering av nya uppdrag och kunder
• Support till övrig säljavdelning med bland annat bokning av kundbesök, uppföljning samt miljörapporter
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med arbetstider på vardagar.
Vem är du?
Som person har du ett starkt driv för försäljning, du tvekar inte att lyfta luren och ringa kalla samtal, prospektera, mötesboka åt kollegorna på utesälj samt engagera dig i våra befintliga och potentiella kunders behov. Vi söker dig med hög social kompetens, arbetar resultatorienterat och som med energi tar dig an uppgifter. Du passar i denna roll om du är ansvarstagande och har en hög affärsmässighet.
Vi lägger störst vikt på ditt engagemang och dina personliga egenskaper, därför är det inget krav utan enbart meriterande om du sedan innan arbetat inom transport- och logistikbranschen. Vi ser dock att du har god datorvana, där du utan problem kan hantera Excel och Powerpoint, erfarenhet från CRM-system är meriterande. Då DACHSER är ett internationellt företag är det krav på en god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi erbjuder
En utmanande och varierande roll inom transportbranschen. Här välkomnas du till ett härligt gäng med hög teamkänsla där du är delaktig och kan påverka resultaten. Du får möjligheten att arbeta i ett globalt företag med stark tillväxt på den svenska marknaden och med unika möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling.
Som medarbetare får du bra och trygga anställningsvillkor med personalförmåner så som friskvårdsbidrag, möjlighet till subventionerad lunch, med mera.
Eftersom vi tycker att mångfald bland medarbetarna är en styrka uppmanar vi alla som uppfyller kvalifikationerna, oberoende av personlig bakgrund, att söka.
Är du intresserad?
Om du är en målinriktad och säljdriven person med erfarenhet inom transportbranschen, är detta rätt roll för dig! Skicka in din ansökan med CV och personligt brev idag och bli en del av vårt härliga team.
Ytterligare information lämnas av Nina Brorson på telefon 070-818 36 62 eller nina.brorson@dachser.com
.
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt, dock senast den 7 december.
Vi är DACHSER
På DACHSER är vi övertygade om att framtiden tillhör dem som organiserar den. Tillsammans arbetar vi med världens mest intelligenta logistiknätverk som håller igång hjulen i den globala ekonomin - idag och i morgon. Här får du arbeta med erfarna kollegor och innovativa lösningar i en organisation som sätter öppenhet, respekt och kvalitet i förarsätet.
DACHSERs filial i Stockholm är ett av våra fem platskontor i Sverige. Med ca 230 kollegor nationellt och runt 37 000 kollegor världen över, blir du den lokala nyckelspelaren i en global gemenskap.
Få mer information om DACHSER som organisation och arbetsplats på www.dachser.se. Ersättning
