D-kortsförare till Arlanda
2026-02-18
Matchedin driver en av de stora långtidsparkeringarna på Arlanda. På parkeringen går våra kostnadsfria transferbussar i skytteltrafik dygnet och året runt mellan Arlandas alla terminaler och vår parkering.
Om dig
Vi söker nu flera busschaufförer som kan arbeta på olika omfattning till vår egen entreprenad i närheten av Arlanda. För rollen söker vi duktiga förare med formell utbildning D-kort och YKB med servicekänsla, erfarenhet är inte avgörande och kanske är du en person som tidigare arbetat i en annan bransch men som nu söker en trygg och trevlig arbetsplats. I arbetet möter och kör man resenärer som är på väg till eller ifrån Arlanda flygplats till parkeringsplatser i området.
Arbetet bedrivs dygnet runt och året runt och därför behöver man kunna ha möjlighet att arbeta på obekväma tider.
Krav i denna rekrytering är att du tillhör vår målgrupp och kan ta del av anställningsstöd, t.ex. lönebidrag eller nystartsjobb.
Om Matchedin
Matchedin arbetar för att hjälpa människor att få och behålla ett arbete. Vår målgrupp är människor som av olika anledningar har svårt att själva hitta och behålla ett arbete. De vi främst stöttar har någon for av funktionsnedsättning, är nya i Sverige, har svårt p g a ålder eller helt enkelt är unga utan rätt typ av utbildning. Vi är specialister på att säkerställa att människor lyckas utvecklas för att både behålla sitt arbete men långsiktigt bli självständiga på arbetsmarknaden. Våra kunder ber oss därför ofta om hjälp vid speciella insatser för att säkerställa att rätt kompetens får rätt förutsättningar att lyckas i arbetet.
Matchedin har tagit emot S:t Julianpriset av Stockholms Stad för våra arbetsgivaregenskaper. Något vi förstås är väldigt stolta över!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Matchedin AB
