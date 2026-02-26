Cyklande VVS-montör
Cyklande Rörmokaren Stockholm AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Cyklande Rörmokaren Stockholm AB i Stockholm
Cyklande Rörmokaren söker efter en till cyklande rörmokare!
Är du en utbildad VVS-montör med passion för både rör och trampor? Vi på Cyklande Rörmokaren söker dig som är självgående, serviceinriktad och älskar att cykla - för hos oss är cykeln vårt primära färdmedel i stan!
Dina uppgifter:
Utföra VVS-installationer, reparationer och underhåll hos främst privatpersoner.
Självständigt planera och genomföra uppdrag med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Cykla mellan jobb - effektivt, miljövänligt och med ett leende!
Vi söker dig som:
Har yrkesbevis som VVS-montör (eller motsvarande utbildning).
Är självgående och trivs med att ta eget ansvar.
Gillar fysisk aktivitet och ser cyklingen som en bonus - ingen bil nödvändig!
Är positiv, lösningsorienterad och har god kundkontakt.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Cykelutrustning, service och skyddskläder.
Möjlighet att kombinera yrkesskicklighet med hållbar mobilitet.
Trevlig teamkänsla i ett växande företag.
Kollektivavtal
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till hej@cyklanderormokaren.se
senast 15/11-25. Märk mailet "Cyklande VVS-montör".
Välkommen att trampa igång karriären med oss - vi ses på vägen!
För frågor hänvisas till vår telefon 08 500 333 70 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: hej@cyklanderormokaren.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cyklande Rörmokaren Stockholm AB
(org.nr 559093-3445)
Hantverkargatan 46 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Active Elements AB Kontakt
Joakim Bäck hej@cyklanderormokaren.se 0850033370 Jobbnummer
9765423