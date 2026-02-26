Cyklande VVS-montör

Cyklande Rörmokaren Stockholm AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-02-26


Cyklande Rörmokaren söker efter en till cyklande rörmokare!
Är du en utbildad VVS-montör med passion för både rör och trampor? Vi på Cyklande Rörmokaren söker dig som är självgående, serviceinriktad och älskar att cykla - för hos oss är cykeln vårt primära färdmedel i stan!
Dina uppgifter:
Utföra VVS-installationer, reparationer och underhåll hos främst privatpersoner.
Självständigt planera och genomföra uppdrag med fokus på kvalitet och kundnöjdhet.
Cykla mellan jobb - effektivt, miljövänligt och med ett leende!

Vi söker dig som:
Har yrkesbevis som VVS-montör (eller motsvarande utbildning).
Är självgående och trivs med att ta eget ansvar.
Gillar fysisk aktivitet och ser cyklingen som en bonus - ingen bil nödvändig!
Är positiv, lösningsorienterad och har god kundkontakt.

Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Cykelutrustning, service och skyddskläder.
Möjlighet att kombinera yrkesskicklighet med hållbar mobilitet.
Trevlig teamkänsla i ett växande företag.
Kollektivavtal

Skicka din ansökan med CV och personligt brev till hej@cyklanderormokaren.se senast 15/11-25. Märk mailet "Cyklande VVS-montör".

Välkommen att trampa igång karriären med oss - vi ses på vägen!

För frågor hänvisas till vår telefon 08 500 333 70

Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: hej@cyklanderormokaren.se

Kontakt
Joakim Bäck
hej@cyklanderormokaren.se
0850033370

