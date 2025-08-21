Cykelmontör, extrajobb
I rollen som cykelmontör kommer du att arbeta med att montera samt packa cyklar inför leverans till kunder runtom i Norden. Du har ett viktigt ansvar för att säkerställa att varje cykel är korrekt monterad, justerad och redo att skickas i ett felfritt skick.
För att lyckas i denna roll behöver du vara ansvarstagande, flexibel och noggrann. Vidare ser vi även att du att du har en god arbetsmoral och känsla för kvalitet.
Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag kl. 07:00-16:00.
Anställningen på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult, vid behov. Det innebär att du behöver ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (studier, annat arbete, eget företag). Publiceringsdatum2025-08-21Kvalifikationer
Erfarenhet av något slags monteringsarbete och/eller verkstadsarbete
Truckkort med behörighet av minst A2 och B1 - fler behörigheter är meriterande
Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (studier, annat arbete, eget företag)
Behärskar svenska i tal och skrift
B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet av truckkörning (framförallt A2 och B1)
Intresse för reparationer/service av fordon
Om ansökan:
Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
