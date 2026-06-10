Cykelmekaniker Malmö
Baderson Cykelservice och sport AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-06-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
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Om jobbet
Är du kunnig och har ett stort intresse om cyklar?
Vill du bli en del av ett företag med lång historia? Då är du kanske rätt person för oss!Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Baderson Cykelservice och sport ab är ett familjeföretag med fokus på cykelreparation, underhåll och försäljning av nya och begagnade cyklar.
Just nu söker vi en cykelmekaniker omgående till vår cykelbutik i malmö
Observera på grund av högtryck tar vi inga ansökningar i butiken. Alla ansökningar skickas via mejl! Dina arbetsuppgifter
• Reparation och underhåll av cyklar
• Montering av nya cyklar
• Diagnostisering och felsökning av bosch, shimano, bafang samt ananda
• Rådgivning till kunder om cyklar och tillbehör
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av cykelreparationer
• Är noggrann och lösningsfokuserad
• Brinner för cyklar och kundservice
• Kan arbeta självständigt och trivs i ett mindre team
• God i svenska och engelska i både tal och skrift.
• B-kört krävs då vi levererar samt hämtar upp cyklar för service
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: roodialbadr@yahoo.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Baderson Cykelservice och sport AB
(org.nr 559576-7764)
Skeppsgatan 28A (visa karta
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211 09 MALMÖ Arbetsplats
Baderson Cykelservice & sport AB Jobbnummer
9956580