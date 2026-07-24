Cybersäkerhetsspecialist
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2026-07-24
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Är du en samarbetsinriktad och erfaren cybersäkerhetsspecialist? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Du leder och genomför riskanalyser och granskningar inom cybersäkerhet. I rollen ingår även att stötta myndighetens medarbetare i arbetet med cybersäkerhet och dataskydd, exempelvis genom att hålla utbildningar och arbeta med uppföljning inom området. Du bedriver även ett systematiskt förbättringsarbete inom cybersäkerhetsområdet. Det innebär att du identifierar, prioriterar och genomför säkerhetshöjande åtgärder utifrån verksamhetens behov och riskbild. Du arbetar både i vår agila nätverksorganisation och i linjeorganisationen för säkerhet.
Rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt. Vi arbetar med kontinuerlig analys och utveckling av våra tjänster, vilket erbjuder spännande säkerhetsuppdrag och utvecklingsmöjligheter. Du får även möjlighet att vara med och påverka utvecklingen av myndighetens it-säkerhetsarkitektur. I förlängningen bidrar det till att du är med och skapar våra framtida digitala hälsodatalösningar.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att arbeta tillsammans med andra i olika konstellationer. Du har lätt för att kommunicera med olika slags människor och det är en självklarhet för dig att ta ansvar för att driva ditt eget arbete framåt. Du kan förklara komplexa saker på ett enkelt och kärnfullt sätt, men även lyfta blicken och ta ett helhetsperspektiv på det du jobbar med.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning med säkerhetsinriktning alternativt flerårig aktuell yrkeserfarenhet av säkerhetsarbete
flerårig och aktuell arbetslivserfarenhet av arbete med cybersäkerhet inom organisation med samhällsviktig verksamhet
arbetslivserfarenhet av offentlighets- och sekretesslagen, säkerhetsskyddslagen, dataskyddsförordningen och ISO 27000
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
aktuell arbetslivserfarenhet av cybersäkerhetsarbete inom myndighet och/eller inom vård- och omsorgssektorn
flerårig arbetslivserfarenhet av arbete med dataskydd och/eller säkerhetsskydd inom de senaste fem åren
certifieringar inom områden som CISA, CISM, CISSP eller liknande
aktuell arbetslivserfarenhet av arbete inom säkerhetsramverk/cyberskyddsmetoder som NIST CSF, CIS18 och COBIT.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Olle Lindgren, ansvarig för myndighetens arbete inom it- och cybersäkerhet (olle.lindgren@ehalsomyndigheten.se
) eller tf enhetschef Petra Thelander (petra.thelander@ehalsomyndigheten.se
)
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Nicole Rosén: nicole.rosen@ehalsomyndigheten.se
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 31 augusti 2026. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Stockholm eller Kalmar. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Ansök här: http://e-halsomyndigheten.varbi.com/what:job/jobID:956091/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Södra Långgatan 60 (visa karta
)
392 31 KALMAR Arbetsplats
GD, Digital strategi och plattform, Digital strategi Kontakt
Rekryterande chef
Petra Thelander petra.thelander@ehalsomyndigheten.se Jobbnummer
10011154