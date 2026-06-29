Cybersäkerhetsspecialist
Afry AB / Säkerhetsjobb / Solna Visa alla säkerhetsjobb i Solna
2026-06-29
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.
Nu gör vi en satsning och har bildat försvarssegmentet Defense inom AFRY för att satsa på strategisk resiliens och säkerhet i Norden. För mer info läs: AFRY stärker sin förmåga att stötta försvarssektorn med nytt segment | AFRY (https://afry.com/sv/nyhetsrum/pressmeddelanden/afry-starker-sin-formaga-att-stotta-forsvarssektorn-med-nytt-segment).
Var mer på vår expansionsresa för ett starkare totalförsvar.
Inom vår enhet Cyber Security & Resilience arbetar vi med att skydda samhällsviktig infrastruktur och utveckla hållbara säkerhetslösningar för framtiden. Vi söker nu en Senior Cybersäkerhetsspecialist som vill bidra till att stärka cybersäkerheten i kritiska verksamheter.Publiceringsdatum2026-06-29Beskrivning av jobbet
Som Cybersäkerhetsspecialist kommer du att arbeta med varierande och meningsfulla uppdrag inom både offentlig och privat sektor. Du får möjlighet att bidra till säkerheten i samhällskritiska verksamheter och samtidigt utveckla din specialistkompetens.
Möjliga arbetsområden:
Ackreditering av försvarssystem
Stötta kunder inom försvarsindustrin och andra samhällsviktiga områden
Utföra hot-, risk- och sårbarhetsanalyser, teknisk planering och säkerhetsbedömningar
Implementera standarder som ISO 27001 och NIS2
Leverera tekniska rapporter
Fungera som rådgivare kring ledningssystem för informationssäkerhet Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom säkerhet, cyber, IT, systemutveckling, IT-drift eller ett närliggande tekniskt område. Du har arbetat minst tre år inom IT- eller cybersäkerhetsområdet och har erfarenhet av kravhantering och ackreditering. Det är också viktigt att du har förmåga att agera sakkunnig i frågor som rör ledningssystem för informationssäkerhet. Då vi jobbar mot olika svenska myndigheter och organisationer så är goda kunskaper i svenska i tal och skrift ett krav.Kvalifikationer
Ackreditering och kännedom om FM KSF
Arbetat med regelverk som Cybersecurity Act, Cyber Resilience Act, NIS2-direktivet.
Bakgrund inom försvar eller annan samhällsviktig verksamhet
Erfarenhet från flera olika branscher – det är en tillgång i konsultrollen
CISSP certifierad Dina personliga egenskaper
Vi söker en självgående person som vågar fatta beslut och använder sin kompetens och erfarenhet på ett tryggt sätt. Du är en lagspelare som stöttar kollegor med dina specialistkunskaper och har ett ödmjukt och diplomatiskt förhållningssätt. Du agerar konsultmässigt, levererar högklassiga resultat och vågar ta modiga beslut i linje med AFRYs värderingar. Dessutom är du nätverkande och lyhörd, med förmåga att smälta in i olika organisationer och identifiera nya affärsmöjligheter. Vi tror på kraften i gemensamt lärande. Därför skapar vi forum och schemalagd tid varje vecka för nätverkande och kunskapsöverföring – så att varje medarbetare kan fortsätta utvecklas och växa i sin roll.
Tjänsteresor förekommer i rollen.
Vi söker medarbetare till våra kontor i Göteborg, Trollhättan och Solna.
Säkerhetsprövning & Utbildningsverifiering
Då vi ofta arbetar inom säkerhetsklassade uppdrag kan denna tjänst komma att kräva säkerhetsprövning och registerkontroll innan en anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Inför samtliga anställningar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Ytterligare information
VI ERBJUDER
På AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats med globalt perspektiv, kollektivavtal och en rad personalförmåner. Vår personalklubb Club AFRY organiserar sociala aktiviteter för att stärka gemenskapen.
Vi är övertygade om att mångfald stärker oss och strävar efter att skapa en kreativ och framgångsrik arbetsplats. Vi satsar på våra medarbetares utveckling med individuella utvecklingsplaner och möjlighet att ta kurser och certifieringar.
Vi tror på balans mellan arbets- och privatliv och strävar efter att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Det är kanske därför vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare.
En inspirerande arbetsmiljö där vi arbetar i framkant inom Cybersäkerhet och deltar i diverse utvecklingsprojekt med de främsta branschaktörerna och medverkar på mässor.
KONTAKTPERSONER
Denim Nygren, Sektionschef Cyber Security & Defense, Solnadenim.nygren@afry.com
Nicklas Täck, Sektionschef Product & Information Security, Göteborg & Trollhättannicklas.tack@afry.com
Ellinor Danielsson, Talent Acquisition Partner ellinor.danielsson@afry.com
Sista ansökningsdag är 20 augusti 2026. Urval och intervjuer påbörjas under augusti/september.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 SOLNA Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9982804