Cybersäkerhetsanalytiker till samhällsviktiga kommunikationstjänster
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2025-10-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb i Solna
, Stockholm
, Sigtuna
, Kristinehamn
, Karlstad
eller i hela Sverige
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Från och med den 1 januari 2026 är vi Myndigheten för civilt försvar. Myndigheten för civilt försvar har två tydliga roller: vi är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret och vi är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Myndigheten för civilt försvars vision är "Tillsammans för ett starkt civilt försvar".
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för att utveckla det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker IT-säkerhetsanalytiker till verksamheten för samhällsviktiga kommunikationstjänster.
Här får du möjlighet att bidra till att skydda och stärka system som är avgörande för Sveriges samhällsaktörer. Din insats blir en nyckel för att säkerställa robust och trygg kommunikation i hela samhället.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som IT-säkerhetsanalytiker kommer du att arbeta för att stärka säkerheten i våra samhällsviktiga kommunikationstjänster. Du kommer att bidra i arbetet med att etablera och vidareutveckla vår CSOC-funktion (Cyber Security Operations Center).
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Övervakning och analys av säkerhetshot, i realtid övervakar nätverk och system för att identifiera och hantera säkerhetshot.
- Utforma säkerhetslösningar: Du utvecklar och implementerar strategier för att skydda data och system från intrång och andra cyberhot.
- Incidenthantering: Du hanterar säkerhetsincidenter och arbetar med att återställa system efter attacker.
Du kommer att ingå i ett engagerat team där ni tillsammans arbetar för att utveckla och förstärka våra tjänsters säkerhetsförmåga. Rollen erbjuder en dynamisk och teknisk miljö där du får utvecklas i rollen och arbeta med kritiska säkerhetsfrågor i en samhällsviktig verksamhet. I rollen ingår även omvärldsbevakning och att följa teknikutvecklingen, så att vi kontinuerligt kan anpassa och förbättra våra säkerhetslösningar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet från arbete inom CSOC/SOC eller annan övervakningsfunktion inom IT-säkerhet.
- Erfarenhet av logganalys, nätverkstrafikanalys och säkerhetsövervakning.
- Erfarenhet av att arbeta med hantering av IT-säkerhetsincidenter.
Det är meriterande om du har:
- Kunskap om standarder inom informations- och IT-säkerhet, såsom ISO 27000, CIS Controls, NIST.
- Erfarenhet av att arbeta med säkerhetslösningar som brandväggar, kryptering och autentisering.
- Certifiering inom informationssäkerhet, exempelvis CISSP eller motsvarande.
- Erfarenhet av att arbeta med uppsättning av loggning och SIEM-system.
- Erfarenhet från uppyggnad av CSOC (Cyber Security Operations Center).
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Från och med den 1 januari 2026 ersätts medarbetar- och ledarkriterierna med Myndigheten för civilt försvars förhållningssätt för medarbetare och ledare: Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De tre förhållningssätten ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.
För att passa i rollen som IT-säkerhetsanalytiker är det avgörande att du arbetar noggrant och med stor medvetenhet om säkerhetskrav och kvalitetsstandarder. Du har en analytisk förmåga som gör att du kan identifiera, bryta ner och lösa komplexa säkerhetsutmaningar på ett strukturerat sätt. Eftersom hotbilden ständigt förändras är du också flexibel och anpassar snabbt ditt arbetssätt utifrån nya risker och säkerhetsmål.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-10-30Om företaget
Enheten Kontinuitet och säkerhets uppgift är säkerhetsskydd, signalskydd, fysiskt skydd,
informationssäkerhet, IT-säkerhet och kontinuitet inom samhällsviktiga
kommunikationstjänster. I detta ingår att utbilda, vägleda och stödja
verksamheten i säkerhets- och kontinuitetsrelaterade frågor samt att tillse
regelefterlevnad på säkerhetsområdet. I uppgiften ingår security operations
center (SOC). På enheten är vi idag 7 medarbetare som finns i både Karlstad och Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Jakobsson. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Leif Fröhlen (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 20 november 2025. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/291". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (Msb
(org.nr 202100-5984) Arbetsplats
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Jobbnummer
9581925