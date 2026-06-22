Cybersäkerhetsanalytiker till samhällsviktiga kommunikationstjänster
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2026-06-22
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo. Vill du vara med och arbeta för att leda det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker cybersäkerhetsanalytiker till enheten för samhällsviktiga kommunikationstjänster. Här får du möjlighet att bidra till att skydda och stärka system som är avgörande för Sveriges samhällsaktörer. Din insats blir en nyckel för att säkerställa robust och trygg kommunikation i hela samhället.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som cybersäkerhetsanalytiker kommer du att bidra i arbetet med att etablera och vidareutveckla vår CSOC-funktion (Cyber Security Operations Center). Du kommer att ingå i ett engagerat team där ni tillsammans arbetar för att utveckla och stärka våra tjänsters säkerhetsförmåga. Rollen erbjuder en teknisk miljö där du får utvecklas i rollen och arbeta med kritiska säkerhetsfrågor i en samhällsviktig verksamhet. I rollen ingår även omvärldsbevakning och att följa teknikutvecklingen, så att vi kontinuerligt kan anpassa och förbättra våra säkerhetslösningar.
I dina arbetsuppgifter ingår:
Övervakning och analys av säkerhetshot, i realtid övervakar nätverk och system för att identifiera och hantera säkerhetshot.
Utforma säkerhetslösningar. Du utvecklar och implementerar strategier för att skydda data och system från intrång och andra cyberhot.
Incidenthantering. Du hanterar säkerhetsincidenter och arbetar med att återställa system efter attacker.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som:
är i början av din karriär och nyligen har genomfört en relevant eftergymnasial utbildning.
har kunskap om logganalys, nätverkstrafikanalys och säkerhetsövervakning.
har kunskap om hantering av IT-säkerhetsincidenter.
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från arbete inom CSOC/SOC eller annan övervakningsfunktion inom IT-säkerhet.
kunskap om standarder inom informations- och IT-säkerhet, såsom ISO 27000, CIS Controls, NIST.
erfarenhet av att arbeta med säkerhetslösningar som brandväggar, kryptering och autentisering.
certifiering inom informationssäkerhet, exempelvis CISSP eller motsvarande.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
För att passa i rollen som är det avgörande att du arbetar noggrant och med stor medvetenhet om säkerhetskrav och kvalitetsstandarder. Du har en analytisk förmåga som gör att du kan identifiera, bryta ner och lösa komplexa säkerhetsutmaningar på ett strukturerat sätt. Eftersom hotbilden ständigt förändras är du också flexibel och anpassar snabbt ditt arbetssätt utifrån nya risker och säkerhetsmål.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Arbetstiden är förlagd till skiftarbete, vilket innefattar arbete på kvällar, nätter och helger. Inledningsvis är arbetstiden dagtid.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Sektionen kontinuitet och säkerhets uppgift är säkerhetsskydd, signalskydd, fysiskt skydd,
informationssäkerhet, IT-säkerhet och kontinuitet inom samhällsviktiga kommunikationstjänster. I detta ingår att utbilda, vägleda och stödja verksamheten i säkerhets- och kontinuitetsrelaterade frågor samt att tillse regelefterlevnad på säkerhetsområdet. I uppgiften ingår security operations center (SOC). På sektionen är vi idag 9 medarbetare som finns i både Karlstad och Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Jakobsson. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240. Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 13 augusti 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Box 599 (visa karta
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101 31 STOCKHOLM Jobbnummer
9973224