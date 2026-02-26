Cybersäkerhetsanalytiker till samhällsviktiga kommunikationstjänster
Myndigheten för civilt försvar / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-02-26
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Solna
, Stockholm
, Karlstad
, Kramfors
, Lund
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vi gör Sverige redo.
Vill du vara med och arbeta för att leda det civila försvaret? Då kanske du är vår nästa kollega!
Vi söker en cybersäkerhetsanalytiker till enheten för samhällsviktiga kommunikationstjänster. Här får du möjlighet att bidra till att skydda och stärka system som är avgörande för Sveriges samhällsaktörer. Din insats blir en nyckel för att säkerställa robust och trygg kommunikation i hela samhället.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som cybersäkerhetsanalytiker kommer du att arbeta för att stärka säkerheten i våra samhällsviktiga kommunikationstjänster. Du kommer att bidra i arbetet med att etablera och vidareutveckla vår CSOC-funktion (Cyber Security Operations Center).
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
- Övervakning och analys av säkerhetshot, i realtid övervakar nätverk och system för att identifiera och hantera säkerhetshot.
- Utforma säkerhetslösningar: Du utvecklar och implementerar strategier för att skydda data och system från intrång och andra cyberhot.
- Incidenthantering: Du hanterar säkerhetsincidenter och arbetar med att återställa system efter attacker.
Du kommer att ingå i ett engagerat team på sektionen för kontinuitet och säkerhet där ni tillsammans arbetar för att utveckla och förstärka våra tjänsters säkerhetsförmåga. Rollen erbjuder en dynamisk och teknisk miljö där du får utvecklas i rollen och arbeta med kritiska säkerhetsfrågor i en samhällsviktig verksamhet. I rollen ingår även omvärldsbevakning och att följa teknikutvecklingen, så att vi kontinuerligt kan anpassa och förbättra våra säkerhetslösningar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Erfarenhet från arbete inom CSOC/SOC eller annan övervakningsfunktion inom IT-säkerhet.
- Erfarenhet av logganalys, nätverkstrafikanalys och säkerhetsövervakning.
- Erfarenhet av att arbeta med hantering av IT-säkerhetsincidenter.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- Kunskap om standarder inom informations- och IT-säkerhet, såsom ISO 27000, CIS Controls, NIST.
- Erfarenhet av att arbeta med säkerhetslösningar som brandväggar, kryptering och autentisering.
- Certifiering inom informationssäkerhet, exempelvis CISSP eller motsvarande.
- Erfarenhet av att arbeta med uppsättning av loggning och SIEM-system.
- Erfarenhet från uppyggnad av CSOC (Cyber Security Operations Center).
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
För att passa i rollen som cybersäkerhetsanalytiker är det avgörande att du arbetar noggrant och med stor medvetenhet om säkerhetskrav och kvalitetsstandarder. Du har en analytisk förmåga som gör att du kan identifiera, bryta ner och lösa komplexa säkerhetsutmaningar på ett strukturerat sätt. Eftersom hotbilden ständigt förändras är du också flexibel och anpassar snabbt ditt arbetssätt utifrån nya risker och säkerhetsmål.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Sektionen för kontinuitet och säkerhets uppgift är säkerhetsskydd, signalskydd, fysiskt skydd, informationssäkerhet, IT-säkerhet och kontinuitet inom samhällsviktiga
kommunikationstjänster. I detta ingår att utbilda, vägleda och stödja
verksamheten i säkerhets- och kontinuitetsrelaterade frågor samt att tillse
regelefterlevnad på säkerhetsområdet. I uppgiften ingår security operations
center (SOC). På enheten är vi idag 8 medarbetare som finns i både Karlstad och Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta på distans. Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos osshttps://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Jakobsson. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 26 mars 2026. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/53". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984) Jobbnummer
9764768