Cyberförsvarsledningen söker Cyberhotanalytiker
Försvarsmakten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker cyberhotanalytiker för arbete på strategisk nivå i Cyberförsvarets ledning med att värdera kvalificerade cyberhotaktörer och deras påverkan på Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som analytiker vid Cyberförsvarsledningen kommer du att arbeta i en miljö där dina tekniska kunskaper och erfarenheter sätts i en strategisk kontext.
Du kommer att arbeta med unika nationella och internationella informationsflöden där du enskilt och tillsammans med kollegor analyserar kvalificerade underlag. Analyserna kommer att ligga till grund för incidenthantering, Cyberförsvarets lägesuppfattning samt som underlag för cyberförsvarsoperationer. I arbetet ingår internationella och nationella samarbeten samt ett ständigt lärande gällande angreppsvektorer, tillvägagångssätt och statliga cyberhotaktörer.Publiceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
• Examen från högskola universitet eller motsvarande kvalifikationer.
• Dokumenterad erfarenhet av analytiskt arbete inom cyber threat intelligence, cybersäkerhet eller motsvarande.
• Mycket god förmåga att sammanställa och presentera information i både tal och skrift.
• Flerårig arbetslivserfarenhet som analytiker inom IT-säkerhetsområdet, analys av cyberaktörer eller motsvarande.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet från arbete i Försvarsmakten eller annan myndighet, gärna från central nivå eller stab.
• Erfarenhet från och kunskap om metoder inom underrättelsetjänst eller underrättelsefunktion, kunskaper om hotaktörer och sårbarheter inom cybermiljön.
• Praktisk erfarenhet från incidenthantering eller ledning av incidenthantering.
• Erfarenhet från planering eller genomförande av cyberoperationer.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du har en förmåga att identifiera samband mellan detaljer i en större kontext och kan prioritera i informationsflöden för att kunna leverera inom angivna tidsförhållanden. Du har en hög inlärningskapacitet och trivs med ett högt tempo.
Som person drivs du av intresse för cyberdomänen och dess hotaktörer samt är nyfiken till din natur. Du är prestigelös, trivs med att arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga. Vidare ser vi att du är en stabil person med hög integritet som tar egna initiativ för att hitta lösningar och vidareutveckla arbetsmetoder- och verktyg. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är heltid, tillsvidareanställning med sex månaders provanställning, tillträde efter överenskommelse. Befattningen är öppen att söka för civil och militär personal. Arbetsort är Stockholm.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
Upplysningar om befattningen
Eventuella frågor skickas till cyberintresse@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Eventuella frågor skickas till cyberintresse@mil.se
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, OFR/S Kjell Tetzlaff
SACO Stefan Ungerth
SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/O Arne Nilsson
Samtliga nås via växel 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-19. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Mejla ansökan till cyberintresse@mil.se
, ange referens 6310 i ämnesraden.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lön enl avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9640402