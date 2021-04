Cybercom söker Cloudarkitekter/Molntjänstutvecklare (AWS) - Cybercom Sweden AB - Elektronikjobb i Linköping

Cybercom Sweden AB / Elektronikjobb / Linköping2021-04-07Vi sökerDig som kombinerar tekniskt kunnande med engagemang och driv? Vill du bli vår näste Maker of Tomorrow och få möjlighet att utveckla en mer hållbar framtid för våra kunder genom digitalisering och ny teknik? Vi söker nu Cloudkonsulter som brinner för att skapa morgondagens lösningar, och som har erfarenhet av att arbeta med molntjänster så som Azure, Google cloud, Open Stack eller AWS.Som Cloudkonsult på Cybercom kommer du att vara med och hjälpa våra kunder med rådgivning, design och implementering i olika cloudprojekt. Vi hjälper kunder med planering, workshops, cloudstrategier, utveckling till migrering och hosting. Rollen som Cloudkonsult kan därför innebära uppdrag inom ovannämnda områden.Vårt erbjudande Hos oss får du utrymme att växa! Vi ger dig utmanande arbetsuppgifter, positiva ledare som lyssnar och framför allt möjligheten att träffa kamrater som är likasinnade. Vi satsar på dig och din personlig utveckling med kompetensutveckling, nätverk och arbete i vårt innovationsteam när du är mellan större uppdrag. Där gör vi tester inom VR/AR, Mock-ups, prototyper inom nya teknikområden som tex AI.Det vi ger dig är:Konkurrenskraftig ersättning och personalförmånerKontinuerlig kompetensutveckling - Cybercom-akademierSociala aktiviteter på vårt fina kontor i 2 plan.Flexibla arbetstiderKollektivavtalVem är du?Du har tidigare dokumenterad arbetslivserfarenhet med minst tre år av att arbeta med molntjänster så som Azure, Google cloud, Open Stack eller AWS. Du har antagligen en bakgrund som arkitekt, utvecklare eller DevOps sedan tidigare, och har valt att fokusera på molntjänster. Du har en eller flera certifieringar inom molnbaserad teknik. Du är även flytande i svenska och engelska i både tal och skrift.Som person är du positiv, framåt och kommer gärna med egna idéer och nya tankesätt. Du har en förmåga att skapa och realisera. För att lyckas i rollen ser vi att du har goda ledaregenskaper, du är bra på att få med dig/motivera andra och trivs i en coachande roll.En annan viktig del i rollen är att du har ett intresse för affärsutveckling och du är bra på att bygga relationer. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och brinner för att skapa hållbara lösningar åt våra kunder.Kontakt och ansökanAnsök direkt via vår hemsida eller via LinkedIn. Urval och intervjuer sker löpande.Har du några frågor om tjänsten eller om Cybercom är du varmt välkommen att kontakta Affärsområdeschef: Peter Frejd email: peter.frejd@cybercom.com eller + 46702178377eller Sitechef: Karl Lindau email: karl.lindau@cybercom.com +46723510993Kika även gärna in på Linköpingkontorets Facebooksida ( https://www.facebook.com/cybercomlinkoping/) för att se mer av vår vardag och vad vi hittar på!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-06-05Cybercom Sweden AB5677403