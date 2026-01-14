Cyber Security Ingenjör
2026-01-14
Vår kund, en framstående aktör inom avancerad teknik, söker nu Cyber Security Ingenjörer. Du får en unik möjlighet att skydda kritisk information i komplexa system ombord på fartyg, där innovation möter säkerhet. Här bidrar du till samhällsviktiga funktioner i en miljö präglad av samarbete och teknisk spetskompetens.
OM TJÄNSTEN
Som Cyber Security Ingenjör kommer du att vara en nyckelspelare i att skydda kritisk information i komplexa fartygssystem. Du kommer att arbeta nära IT-arkitekter och systemingenjörsteam i en distribuerad miljö. Rollen innebär att säkerställa att information ombord på fartyg skyddas mot obehörig åtkomst, manipulation och förstörelse genom identifiering, analys och verifiering av säkerhetskrav. Detta är ett uppdrag på 6 månader med goda möjligheter till förlängning.
Du erbjuds Vår kund erbjuder en dynamisk och innovativ arbetsmiljö med fokus på säkerhet för samhällsviktiga funktioner. Du får goda utvecklingsmöjligheter, arbeta med spännande projekt och en kultur som uppmuntrar kunskapsdelning och samarbete i en miljö med teknisk spetskompetens.
Dina arbetsuppgifter
Denna roll fokuserar på att skydda komplexa informationssystem inom fartygsprojekt genom att analysera, implementera och dokumentera säkerhetslösningar.
• Identifiering, analys och verifiering av säkerhetskrav för informationssystem.
• Stödja IT-arkitekter och systemingenjörer i produktutvecklingsprocessen.
• Granskning och analys av tekniska säkerhetslösningar.
• Informationssäkerhetsanalyser, till exempel sårbarhetsanalyser och riskhantering.
• Skapa säkerhetsdokumentation såsom beskrivningar, instruktioner och policys.
VI SÖKER DIG SOM
• Universitetsexamen eller motsvarande erfarenhet inom IT, teknik, mjukvara eller liknande områden, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet, minst 1 års erfarenhet upp till +8 år.
• Kunskap och erfarenhet inom cyber-, informations- eller IT-säkerhet.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• God kommunikativ förmåga och trivs med att samarbeta i tvärfunktionella team.
• Förmåga att omvandla krav och analyser till tekniska lösningar.
• Godkänd säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser, vilket kan innebära krav på visst medborgarskap.
Det är meriterande om du har
• Kunskap och erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhetsstandarder och processer.
• Erfarenhet av att arbeta med produktutveckling.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
