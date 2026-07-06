Cyber Security Engineer till UMS Skeldar i Linköping
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2026-07-06
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UMS SKELDAR utvecklar en obemannad helikopter för att stötta marina, militära och samhällsviktiga operationer. Vi har en snabb och dynamisk arbetsmiljö med entreprenörsanda. På UMS Skeldar får du den unika chansen att lämna ditt fotavtryck inom vår organisation med snabba beslutsvägar, högt engagemang och spännande tekniska utmaningar.
Key words: Cybersecurity, Cybersäkerhet, Informationssäkerhet, Riskhantering, Försvarsteknik, Specialist
Nu söker vi en erfaren Cyber Security Engineer som vill vara med och utveckla samt säkerställa cybersäkerheten i våra produkter, system och processer. Nya kontrakt och kommande kundleveranser gör att vi behöver stärka vårt cybersäkerhetsarbete för att möta framtidens krav inom försvars- och flygindustrin.Cyber Security Engineer hos oss:
Du blir en del av vår avdelning System & Software som består av cirka 40 medarbetare. Avdelningen består av crossfunktionella team som fokuserar på system-och mjukvaruutvecklingen av vårt obemannade helikopter-system. Systemet består av en obemannad helikopter, en markstation, datalänkar och simulatorn. Din roll på avdelningen och inom organisationen är att vara experten inom just cybersäkerhet.
I rollen som Cyber Security Engineer kommer du att:
Analysera och omsätta kundkrav inom cybersäkerhet till tekniska lösningar.
Driva och leda designarbete inom cybersäkerhetsområdet.
Säkerställa att våra system uppfyller aktuella cybersäkerhetskrav, standarder och regelverk.
Följa utvecklingen av nya lagar, regler och standarder samt bidra till organisationens efterlevnadsarbete.
Utveckla, underhålla och uppdatera systemdokumentation relaterad till cybersäkerhet.
Implementera och vidareutveckla cybersäkerhetsfunktioner i samarbete med systemingenjörer och mjukvaruutvecklare.
Genomföra sårbarhetsanalyser, säkerhetsgranskningar och riskbedömningar.
Bidra till att stärka säkerhetsarkitekturen för framtidens obemannade helikoptersystem.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
För att trivas hos oss behöver du gilla att ha många kontaktytor och att du har en god samarbetsförmåga då du tillsammans med kollegor jobbar för att hitta bra tekniska lösningar. Du är även kommunikativ och kan förmedla tekniska frågor och säkerhetskrav på ett tydligt och pedagogiskt sätt till olika målgrupper inom organisationen. Vi ser även att du är en ansvarstagande person som tar ägarskap för dina uppgifter och driver arbetet framåt med hög kvalitet och säkerhet i fokus. Du arbetar strukturerat och är mål- och resultatinriktad med förmåga att omsätta krav och strategier till konkreta aktiviteter som bidrar till att säkerställa robusta och säkra systemlösningar.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en högskole- eller universitetsutbildning inom IT, datateknik, informationssäkerhet eller liknande område. Du har några års erfarenhet av arbete inom cybersäkerhet eller liknande relevant område. Vi söker dig som har god förståelse för operativsystem, nätverk, scriptin och systemhärdning. Du har god kunskap om säkerhetsstandarder, regelverk och ramar inom området. Meriterande är erfarenhet från försvarsindustri, flygverksamhet, säkerhetskritiska system eller arbete enligt standarder såsom ISO 27001, NIST eller liknande ramverk. Du har också god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Urval och återkoppling sker mest troligt i slutet av augusti p.g.a semestertider. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994521-2083884". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
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589 41 LINKÖPING Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9994350