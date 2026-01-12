Cyber Security Engineer
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker Cyber Security-ingenjörer till ett uppdrag där du bidrar till att skydda information ombord i olika fartygsprojekt. Du arbetar i en komplex, distribuerad miljö med många integrerade system, både egenutvecklade och upphandlade. Rollen innebär nära samarbete med IT-arkitekter och systemingenjörsteam för att säkerställa att system och information skyddas mot obehörig åtkomst, manipulation och förstörelse.
ArbetsuppgifterIdentifiera, analysera och verifiera säkerhetskrav för informationssystem
Stötta IT-arkitekter och systemingenjörer i produktutvecklingsprocessen ur ett säkerhetsperspektiv
Granska och analysera tekniska säkerhetslösningar
Genomföra informationssäkerhetsanalyser, exempelvis sårbarhetsanalyser och riskhantering
Ta fram och förvalta säkerhetsdokumentation, såsom beskrivningar, instruktioner och policys
KravUniversitetsexamen eller motsvarande erfarenhet inom IT, teknik, mjukvara eller närliggande områden
Erfarenhet inom cyber-, informations- eller IT-säkerhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av informationssäkerhetsstandarder och etablerade säkerhetsprocesser
Erfarenhet av att arbeta i produktutveckling
