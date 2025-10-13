CW Lundberg söker Produktionstekniker
Boss Business Partner North AB / Maskiningenjörsjobb / Mora
2025-10-13
CW Lundberg grundades för 30 år sedan av en entreprenör som brann för att utveckla innovativa produkter! Snabbt, enkelt och nära våra kunder. Idag är denna andan en del av vårt DNA och något vi stolt bär med oss när vi skapar taksäkerhetsprodukter och solpanelsinfästningar i absoluta världsklass. Vi utvecklar ständigt våra produkter utifrån kundnytta, säkerhet och hållbarhet. Alla våra produkter tillverkas i hjärtat av Dalarna, Mora.
Vi ser möjligheter och utvecklar genomtänka lösningar, utan genvägar. Vårt fokus är att designa, utveckla och producera taksäkerhet och solpanelsinfästningar av högsta klass. Det har det alltid varit. Och det är våra medarbetare som gör jobbet, de är viktiga för oss! Vi jobbar alltid för en mer inkluderande och innovativ kultur - för att vara marknadsledande!
Nu söker vi en utvecklingsinriktad och lösningsfokuserad Produktionstekniker till oss!
Vem är du?Vi tror att du är en person som drivs av att förstå, förbättra och förenkla. Du har ett öga för detaljer men förstår också helheten, hur små förändringar kan skapa stora resultat. Kanske har du tidigare erfarenhet från tillverkande industri, eller så kommer du från en helt annan bransch där du har lärt dig att strukturera, samarbeta och analysera. Oavsett din väg hit värdesätter vi din nyfikenhet, ditt engagemang och viljan att utvecklas tillsammans med andra. Du är bekväm i en miljö där samarbete och kommunikation är centralt, där du både kan lyssna in och bidra med egna idéer. Du gillar att ta ansvar, är metodisk i ditt arbete och uppskattar tydliga mål såväl som utrymme för egna initiativ. Språk är inget hinder för dig och du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Det viktigaste för oss är inte var du kommer ifrån, utan vad du vill framåt!
Din roll hos ossSom produktionstekniker hos oss kommer du att spela en avgörande roll i att utveckla och stärka vår produktionsverksamhet. Du är länken mellan idé och verklighet, någon som kan omvandla tankar till praktiska lösningar och förbättrade arbetssätt. Tillsammans med ett kompetent team är du med och driver produktionen framåt, både strategiskt och operativt. Du förväntas arbeta nära både produktionsledning, teknikutveckling och produktionens medarbetare för att skapa förutsättningar för en effektiv, hållbar och kvalitativ produktion. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera: - Utveckling och förbättring av produktionsmetoder och flöden - Framtagning av arbetsinstruktioner, tillverkningsupplägg och produktionsberedningar - Medverkan i produktutvecklingsprojekt för att säkerställa tillverkningsbarhet - Analys och uppföljning av produktionsdata för att identifiera förbättringsområden - Arbetet med arbetsmiljö, ergonomi, CE-märkning och riskanalyser Det är en varierad roll där du får kombinera teknik, analys och samarbete i en vardag fylld av utveckling.
Vad erbjuder vi?Hos oss får du mer än ett jobb, du blir en del av en kultur där alla räknas. Vi är stolta över vår starka lagkänsla och vår vilja att utvecklas, både som företag och som människor. Här får du möjlighet att påverka och se idéer bli verklighet, att testa nytt och att växa i takt med din egen ambition. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med framtidstro. En plats där lärande uppmuntras och där din kompetens tas till vara. Du kommer att få tillgång till modern teknik, tydliga processer och ett stödjande nätverk av kollegor som bryr sig om varandra.
Vill du vara med och forma framtidens arbetsplats där människor får växa, trivas och prestera? Då ska du söka till oss!
Har du frågor om denna tjänst vänligen kontakta vår rekryteringspartner Evelyn Hult, evelyn@bossbp.se
Ansök senast 9 november 2025
Genom Rekryteringslots Dalarna och #masadighem kan vi erbjuda medflyttarservice, läs om det på Rekryteringslots hemsida www.rekryteringslots.se
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
