CW Lundberg söker Marknads- och Kommunikationschef
Boss Business Partner North AB / Chefsjobb / Mora Visa alla chefsjobb i Mora
2025-09-08
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boss Business Partner North AB i Mora
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
CW Lundberg grundades för 30 år sedan av en entreprenör som brann för att utveckla innovativa produkter! Snabbt, enkelt och nära våra kunder. Idag är denna andan en del av vårt DNA och något vi stolt bär med oss när vi skapar taksäkerhetsprodukter och solpanelsinfästningar i absoluta världsklass. Vi utvecklar ständigt våra produkter utifrån kundnytta, säkerhet och hållbarhet. Alla våra produkter tillverkas i hjärtat av Dalarna, Mora. Vi ser möjligheter och utvecklar genomtänka lösningar, utan genvägar. Vårt fokus är att designa, utveckla och producera taksäkerhet och solpanelsinfästningar av högsta klass. Det har det alltid varit, och det är våra medarbetare som gör jobbet, de är viktiga för oss! Vi jobbar alltid för en mer inkluderande och innovativ kultur för att vara marknadsledande.
Vill du driva varumärkets utveckling i ett företag där innovation, kvalitet och hållbarhet är mer än bara ord? Sök då rollen som Marknads- och Kommunikationschef
Vad vi sökerVi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom marknadsföring, kommunikation eller motsvarande och flera års gedigen erfarenhet av både strategiskt och operativt arbete. Du har dokumenterad erfarenhet av att leda team, förstår hur digitala kanaler och kampanjer påverkar varumärkets utveckling och vet hur man bygger affärsdrivande aktiviteter i nära samarbete med andra avdelningar. Du behärskar svenska och engelska flytande, både i tal och skrift och vi ser internationalisering som en merit
Som person är du både kreativ och strukturerad, strategisk men tar gärna plats operativt när det behövs. Du inspirerar andra genom ditt ledarskap, bygger ett team som känner sig sedda, engagerade och dedikerade och som smittas av ditt lösningsorienterade förhållningssätt. Att få samarbeten att blomstra både internt och externt är något du är med och bidrar till och att gå från första idé till fullbordad kampanj i ett projekt får dig både motiverad och driver dig.
Dina arbetsuppgifterI rollen får du ett övergripande ansvar för vår marknad- och kommunikationsstrategi inom CWL-gruppen, i linje med vår kommersiella plan. Du leder det dagliga arbetet i marknadsteamet och eventuella externa resurser. Du planerar, genomför och följer upp kampanjer i digitala och traditionella kanaler och säkerställer vår digitala närvaro, utvecklar vår varumärkesidentitet och driver PR-arbetet för att stärka mediebevakning och varumärkesimage.
Genom att aktivt generera kvalificerade leads och stärka varumärket bidrar du direkt till affärsutvecklingen! Du arbetar tätt ihop med försäljningsteamet, föreslår investeringar inom marknad, hanterar budgeten och ser till så att all kommunikation står i linje med vår strategi. Du följer upp KPI:er som räckvidd, engagemang, konvertering och PR-effekt - allt för att kunna optimera och leda vidare. Du representerar marknadsarbetet både internt och i externa sammanhang, och ansvarar för inköp som rör ditt område. Rollen kommer vara en supportfunktion för koncernens alla bolag samt vidare tillväxtsatsning i Europa.
Sök till oss!
Om du är redo att göra skillnad och stärka ett varumärke som står för trygghet, stil och hållbar utveckling och tveka inte att höra av dig till vår rekryterare Evelyn Hult. Skicka in din ansökan direkt till oss men senast 5/10 för att forma CWLundbergs framtid tillsammans med oss.
Genom Rekryteringslots Dalarna och #masadighem kan vi erbjuda medflyttarservice, läs om det på Rekryteringslots hemsida www.rekryteringslots.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boss Business Partner North AB
(org.nr 559280-9213), https://bossbp.se/ Arbetsplats
Boss Business Partner Kontakt
Evelyn Hult evelyn@bossbp.se 0702578212 Jobbnummer
9498311