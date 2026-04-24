Customs Process Administrator, Hån
Think Global, Work Local with Maersk Customs Service!
Are you ready to be part of an organization on an industry-defining transformation journey that will change the world?
Maersk, a global leader in logistics, is on a journey to transform the logistics industry and Customs Services is at the heart of this integrator strategy. With end-to-end customs visibility, Maersk Customs Services, offer global reach and local expertise to help customers navigate customs processes, and seamlessly coordinate their supply chains, ensuring the timely movement of goods.
To work at Maersk Customs Services is to work with the world. With over 60,000 unique customers, actively trading in 139 countries worldwide with a global delivery network spread across 113 countries, you will be working in a truly international environment.
Our end-to-end logistics services is constantly improving and with that our growing suite of digital solutions as well, which you can use to your benefit as part of our team in Customs Services.
Find yourself welcome in our diverse and inclusive culture, working alongside a team of more than 2,200 trade and customs experts around the world, where you are valued for who you are and rewarded for what you bring.
Are you ready to play your part in this?
Vi söker en Customs Process Administrator till vårt kontor i Hån
Vi söker en tillfällig handläggare, Customs Process Administrator, till vårt kontor i Hån för ett vikariat som sträcker sig längst till juni 2028.
Då vi sätter kunden i fokus ställer vi höga krav på serviceförmåga, förmåga att arbeta i grupp och viljan att ta ansvar. Du bör även klara av ett högt arbetstempo samtidigt som du skall vara noggrann, ha hög arbetskapacitet, hög serviceförmåga och att kunna jobba självständigt och i team.
Arbetet består av att upprätta tullhandlingar för olika kunders räkning under våra öppettider mån-fre 06.30-24.00 lör 09.00-15.00 sön 13.00-23.00
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
• Administrera tulldeklarationer
• Tolka regelverk * Klassificera varor
• Ha en god dialog med kunder, Tullverket och andra myndigheter
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från branschen eller annan arbetslivserfarenhet samt avslutad gymnasieutbildning
• Positiv inställning och förmåga att skapa goda kundrelationer
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Hög servicekänsla och är lösningsorienterad
• Lätt för att jobba i team, men också med god förmåga att jobba självständigt
Vi erbjuder ett utvecklande och stimulerade arbete med möjlighet till att bidra i företagets starka utveckling.
Vi sitter i fina lokaler intill Tullstationen i Hån.
Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maersk Sverige AB
(org.nr 556241-3434)
Spedition 1 (visa karta
)
672 96 TÖCKSFORS Jobbnummer
9873992