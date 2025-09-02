Customer Technical Support till Telia
2025-09-02
Vi söker just nu en Customer Technical Support för en spännande möjlighet hos Telia! Detta är ett sex-månaders uppdrag med möjligheter till förlängning eller en överrekrytering till kund. Är du driven, serviceminded och med erfarenheter av att jobba inom Linux kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-09-02Om företaget
Telia jobbar mot att föra samman företag, privatpersoner, familjer och samhällen via fasta och mobila kommunikationslösningar. Vår kund strävar mot att göra skillnad för människor och tillhandahåller en infrastruktur som genomsyras av kreativitet, tillväxt och förändring.
Om avdelningen
Divisionen som du kommer att arbeta på ansvarar för koncernens arbete med att främja innovationer inom företaget och hitta sätt att utvecklas inom New generation Telco.
Avdelningen hanterar ärenden inom IOT och mot Smart Public Transport (SPT), som innefattar ny revolutionerande teknik i bussar, spårvagnar, tåg, men även andra fordon samt smarta byggnader.
Om rollen
Rollen som teknisk support innebär ett varierande arbete med fokus på problemlösning. Du kommer att handlägga ärenden som kommer in, identifiera problem och lösa dessa i b.la. operativsystemet Linux. I rollen kommer du kommunicera med företagskunder men även ha daglig kontakt med servicetekniker ute i fält och med 2nd- linesupport om vidare felsök krävs. De allra flesta ärenden löses dock av den kompetenta tekniska supporten.Dina arbetsuppgifter
• Tekniskt felsöka hård och mjukvaruprogram
• Kommunicera med tekniker, alternativt trafikledning
• Utföra kontroller för att hitta eventuella problem i de olika enheterna
• Lösa nätverksproblem
• Hålla kunden uppdaterad
Om dig
För att passa i rollen bör du ha ett starkt teknikintresse och drivas av att lösa supportärenden. Du har en positiv attityd, vilja att lära dig och jobbar på ett strukturerat sätt. Vidare har du en förmåga att ta dig an komplexa problem och hitta lösningar på dessa. Du sätter även kunden i centrum för att ge den bästa möjliga servicen.
Erfarenheter:
• Eftergymnasial utbildning inom IT
• Du utrycker dig flytande på svenska och engelska, både på tal och skrift
• Erfarenheter av att jobba i Linux
• Kompetenser inom nätverk
Meriterande:
• Kunskaper inom SQL
Låter detta intressant?
Tveka inte att ansöka om du är intresserad och redo för denna utmaning och tycker att tjänsten passar din profil! Ansök redan idag då vi granskar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MultiMind Bemanning AB
(org.nr 556782-9931), https://www.multimind.se/ Kontakt
Rekryteringskonsult
Neha Redkar neha.redkar@multimind.se +46 708 152 562 Jobbnummer
9487460