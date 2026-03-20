Customer Support inom bygg & teknik - Stockholm
2026-03-20
Vi söker nu för vår kunds räkning en serviceinriktad och lösningsorienterad kundservicemedarbetare med start så snart som möjligt. Rollen passar dig som trivs i att leverera en bra kundservice och har god systemvana och gärna erfarenhet från byggbranschen.
Om rollen
Du blir en del av ett nordiskt kundserviceteam och hanterar ärenden från både Sverige och Norge. Arbetet är varierat och innebär allt från order- och leveransfrågor till produkt- och prisfrågor.Publiceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Hantera inkommande ärenden via telefon och mejl
Svara på produkt- och prisfrågor
Orderläggning, returer, reklamationer och fakturafrågor
Registervård och upplägg av nya kunder
Stötta säljare med information och underlag
Vidarebefordra ärenden till rätt funktioner
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av kundservice
Är självständig, nyfiken och trygg i att ta reda på svar själv
Är kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad
Har god systemvana (gärna Microsoft Dynamics, LIME)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande om du har erfarenhet från byggbranschen eller tekniska produkterÖvrig information
Plats: Kista (3 dagar på plats, möjlighet till 2 dagar hemma)
Arbetstid: flexibelt mellan ca 07.00-16.30
Start: så snart som möjligt
Hur söker du?
Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Detta är initialt ett konsultuppdrag på 5 månader där du blir anställd av Hero under uppdragstiden.
För frågor om tjänsten eller processen - varmt välkommen att kontakta: Klara Andersson - klara.andersson@hero.se
Att vara konsult hos Hero - mer än bara ett uppdrag
Hos Hero är du aldrig "bara en konsult". Du är en viktig del av vårt team - någon vi litar på, satsar på och bygger långsiktiga relationer med. Vi tror på nära dialog, schyssta villkor och utveckling som känns på riktigt.
När du arbetar med oss får du trygghet, frihet och tillgång till några av de mest spännande uppdragen i Stockholmsområdet. Men lika viktigt: du får en partner som ser dig, följer upp, firar framgångar och står bakom dig hela vägen.
Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt person till rätt uppdrag - inte bara utifrån kompetens, utan också värderingar, drivkrafter och personlighet. För när det klickar, då händer det magiska.
Välkommen till Hero!
