Customer Support - Finsktalande - Exertis Captech AB - Butikssäljarjobb i Mölndal

Exertis Captech AB / Butikssäljarjobb / Mölndal2021-04-07Om ExertisExertis Nordics is one of the Nordic region's largest distributors of IT hardware, AV products, Entertainment (movies, books, games & toys) and one of the largest PC manufacturers in the Nordics. The company has its warehouse and head office in Gothenburg with local offices in Stockholm, Helsingborg and Umeå in Sweden, Sandefjord in Norway, Helsinki and Tampere in Finland and Copenhagen in Denmark. Sales amounted to more than SEK 2 billion in 2017. The company is currently collaborating with more than 250 suppliers and more than 4000 retailers across the Nordic region. Since 2014, the company is part of Exertis Group, one of Europe's largest distributors with a turnover of EUR 3 billion.Ymmärrätkö tätä? Pidätkö ihmisistä ja palvelemisesta? Sitten olet henkilö jota etsimme!Förstår du det här? Gillar du människor och service? Då är du personen vi söker!Vi kan erbjuda dig att få jobba mot hela Norden och i en spännande bransch med framtidens tekniska prylar.Exertis är ett nordiskt distributionsföretag med huvudkontor i Mölndal, som nu ökar stort på den finska marknaden och vi behöver din hjälp i tillväxten. Vi hoppas därför att få välkomna dig till vårt härliga kundtjänstteam!Vi söker dig som:Kan handskas med många uppgifter samtidigt och är bra på att hitta en lösning.Drivs av att känna ett personligt ansvar för att utföra dina uppgifter, men också söker gott samarbete med kollegorna.Är serviceminded i tal och skrift, på både svenska och finska.Har god datorvana och en vilja att lära dig system och program samt ta dig an nya uppgifter.2021-04-07Mail- och telefonsupportKollispårningarReklamationerKrediteringar och prisskyddUtredning och avvikelsehanteringReturhanteringDet är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kundtjänst samt kunskap inom IT och AV. Arbetet kommer utföras från vårt huvudkontor i Mölndal.Vi ser fram emot din ansökan senast 2021-04-30.Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi önskar att få din ansökan på både finska och svenska.Har du frågor om tjänsten kontaktar du Pierre på: pierre.catalan@exertis.se För frågor till vår fackliga organisation hänvisas frågor till: handelsfackklubbstyrelse@exertis.se Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Exertis CapTech AB5675439