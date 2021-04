Customer Success till Visma Advantage på Kungsholmen - Cronwik Consulting AB - Säljarjobb i Stockholm

Cronwik Consulting AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-10Sökes: En kundservicestjärna. Med Customer Successhjärna.Hos Visma Advantage vet vi att ju mer våra kunder använder vår tjänst desto mer tid och pengar sparar de. Därför söker vi nu ytterligare en person till vårt customer success-team, med placering i Stockholm. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: att utbilda och engagera våra kunder i vår inköpsportal, för att de ska kunna göra smartare inköp och spara mer pengar.Vi söker dig som tycker om att jobba med utbildning och service, och som kan ge våra kunder ett personligt och professionellt bemötande. Du är pedagogisk, engagerande och övertygad om att service är en känsla. Ditt mål är att aktivera och lära upp nya och befintliga kunder i Visma Advantage inköpsportal. Att ta hand om kunderna på bästa möjliga sätt, besvara deras frågor samt genom utgående samtal hjälpa dem att komma igång och använda fler av de avtal vi förser dem med via vår portal.Vi ansvarar även för inkommande samtal, chatt och e-post, samt olika administrativa uppgifter. Du blir särskilt viktig när det kommer till att lära upp nya kunder och aktivera befintliga. Och du förväntas därmed kunna arbeta brett med kundservicetypiska uppgifter. Frågorna du ska lösa är av varierande karaktär och våra kunder befinner sig i ett stort spann - från de mest traditionella till de helt digitala. Att kunna hjälpa våra företagskunder till smartare inköp innebär även att du agerar extra kundservice och inköpshjälp för uppemot 80 olika leverantörsval inom allt från frakt och drivmedel, till kontorsmaterial och resor.För att lyckas i din tjänst behöver du vara serviceinriktad, initiativrik och pedagogisk. Du bör ha en god social förmåga och vara en vass problemlösare. Du har datorvana, kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt gillar att jobba i team. Vi lägger självklart stort värde vid din personlighet och inställning. Har du en bakgrund inom kundservice eller annan typ av service så är det toppen. Även pedagogisk förmåga att lära ut eller allmän kunskap om inköp, kanske som Office Manager, kan vara till fördel. En grundförståelse i företagande gör det också enklare för dig att se våra kunders inköpsbehov och därmed det värde vi tillför företag på den svenska marknaden. Ett extra plus är det om du arbetat med frakt på något sätt.2021-04-10I denna rekrytering har Visma valt att alla ansökningar ska hanteras av oss på Cronwik Rekrytering.Tjänsten är på heltid och en tillsvidareanställning med start snarast möjligtVisma arbetar aktivt med friskvård och erbjuder en modern och stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling samt inflytande av att få jobba med spännande projekt. Vi tror på att nöjda medarbetare ger nöjda och glada kunder.Anledningen att vårt företag och vår kundvård arbetar med customer success grundar sig i idén att vår framgång hänger på våra kunders framgång. Att när våra kunder är nöjda, gör besparingar via vår tjänst och upplever mervärde av våra avtal genom vår gemensamma köpkraft så gynnas vi som företag!Visma Advantage är ett snabbt växande företag inom Vismakoncernen. Vår verksamhet är inriktad på att effektivisera, förenkla och sänka små och medelstora företags inköpskostnader. Vår inköpsportal samordnar i dag inköp för över 15. 000 företag - gemensamt för dem är att de vill betala så lite som möjligt för exempelvis kontorsmaterial, drivmedel och frakter.Om CronwikDenna rekrytering görs i samarbete med Cronwik Consulting som funnits sedan 2014 och är specialicerade på kundservicejobb. Vi har rekryterat mer än 400 stjärnor och har idag kontor i Stockholm och Landskrona. Läs mer om oss på www.cronwik.se Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-27Cronwik Consulting AB5683392