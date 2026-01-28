Customer Success till Mimbly!
2026-01-28
Mimbly utvecklar banbrytande hårdvaru- och mjukvarulösningar inom vattenbesparing, mikroplastfiltrering, IoT och miljörapportering. De befinner sig i en spännande tillväxtfas med internationella ambitioner och söker nu en Customer Success som vill vara med och säkerställa att deras kunder får bästa möjliga upplevelse - från installation till långsiktig användning.
Här får du vara med och skapa struktur, bygga goda kundrelationer och lära dig mer om tekniska processer i en roll med utvecklingsmöjlighet för dig som är i början av din karriär.
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen agerar du som kundernas primära kontaktperson efter att affären är klar. Du hjälper till att säkerställa att kunderna får en smidig övergång från försäljning till installation och vidare i den dagliga användningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara huvudkontakt för kunder efter avtal och stötta dem genom hela processen
Koordinera installationer med tekniker och partners
Förbereda kunder för installation och introduktion
Hjälpa till med grundläggande introduktion och utbildning för ny kund
Ta emot och hantera enklare supportfrågor
Arbeta med uppföljning för att förstå kundens upplevelse och behov
Vara en del av att utveckla rutiner och processer för att förbättra kundupplevelsen
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kundkontakt, till exempel från kundtjänst, support eller annan kundnära roll
Har ett tekniskt intresse och är nyfiken på att lära dig mer om tekniska lösningar
Är trygg i att kommunicera både muntligt och skriftligt
Är lösningsorienterad och sätter kunden i centrum
Talar och skriver flytande svenska och engelska
Personliga egenskaper: Du är serviceinriktad, kommunikativ och trivs med att bygga relationer. Du är van att ta egna initiativ, tycker om att samarbeta med olika typer av människor och vill utvecklas i en roll där du får lära dig både kundhantering och teknik.
Övrig information
Mimbly är ett innovativt teknikbolag med tydligt hållbarhetsfokus. Bolaget arbetar med att utveckla lösningar som både sparar resurser och minskar negativ miljöpåverkan genom smart teknik och data. Mimbly präglas av engagemang, nytänkande och en stark vilja att skapa verklig påverkan för både människor och planet - samtidigt som de växer internationellt. Så ansöker du
