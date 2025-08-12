Customer Success till El-Info AB i Växjö
CUSTOMER SUCCESS TILL EL-INFO AB I VÄXJÖ
Är du en driven och serviceinriktad person som vill bli en del av ett engagerat och växande team? Trivs du i en roll där du får kombinera kundkontakt med problemlösning och administration? Då kan detta vara jobbet för dig! El-Info söker nu en Customer Success till sitt kontor i Växjö - en spännande roll där du får vara en nyckelperson i att säkerställa en förstklassig kundupplevelse.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
I rollen som Customer Success hos El-Info kommer du att ha en varierande vardag där du arbetar med kundsupport, service och administration. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ge support och rådgivning till kunder via telefon, e-post och chatt.
Hantera vanligt förekommande administrativa uppgifter med fokus på kundservice.
Felsöka och rapportera eventuella buggar samt assistera kunder vid tekniska problem.
Ansvara för uppföljning av obetalda fakturor och hantering av uppsägningar.
Registrera och administrera ordrar.
Ta emot och hantera bokningar av kurser och utbildningar.
Vi söker dig som gillar utmaningar, är lösningsorienterad och vågar testa nya arbetssätt för att förbättra kundupplevelsen. Vill du vara en del av ett av elbranschens starkaste varumärken och arbeta i en organisation med stor tillväxtpotential? Då ser vi fram emot att höra från dig!
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker denna tjänst har:
En fullständig gymnasial utbildning.
Några års erfarenhet av kundservice, support eller liknande roll.
En utmärkt förmåga att bygga relationer och skapa förtroende hos kunder.
God systemvana och lätt för att lära dig nya digitala verktyg.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du positiv, flexibel och trivs med att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du är en lagspelare som bidrar till en god stämning på arbetsplatsen och uppskattar att arbeta i ett företag där gemenskap och samarbete är nyckeln till framgång.
DETTA ERBJUDER VI
Hos El-Info får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk och familjär miljö där du kan påverka och göra skillnad. Vi erbjuder:
En arbetsplats som värdesätter balans mellan arbete och privatliv.
En liten, lyhörd organisation där dina idéer och initiativ uppmuntras.
Ett sammansvetsat team med erfarna kollegor som ständigt vill utvecklas.
Möjlighet att driva egna initiativ med stöd från hela organisationen.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Customer Success hos EL-Info är ett vikariat på minst ett år men det finns goda möjligheter till fast tjänst efter avslutat vikariat.
Tillträde till tjänsten är 1:a juni eller enligt överenskommelse.
ÖVRIG INFORMATION
På grund av GDPR kan vi inte ta emot ansökningar via e-post. Ansök via www.eterni.se.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Marcus Royson, marcus.royson@eterni.se
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
El-Info i Växjö AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9454021