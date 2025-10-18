Customer Success Specialist till Oscar Magnuson Spectacles!
Vi söker dig som lockas av möjligheten att bidra till utvecklingen av ett high-end glasögonmärke med en världstäckande marknad. Nu söker vi en relationsbyggande och kundorienterad Customer Success Specialist för ett föräldravikariat på cirka ett år. Hos Oscar Magnuson får du chansen att ta våra kundrelationer till nästa nivå. Är det dig vi beskriver? Sök redan idag - vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Oscar Magnuson Spectacles är ett ledande, svenskgrundat high end glasögonmärke som sedan starten 2006 gjort sig välkända och etablerade med sina utmärkande produkter. Bolaget är ett spännande och internationellt bolag som agerar globalt inom framför allt optikbranschen, med kontakt med agenter och återförsäljare i exempelvis USA, Japan, Frankrike, Tyskland, Benelux och Italien. Bolaget satsar på en handgjord, uttrycksfull men ren glasögondesign med miljömedvetna val, vilket tagit gott fäste hos sina kunder och underleverantörer. Bolaget är även sedan 2019 exklusiv europeisk distributör för det anrika japanska glasögonmärket Kame Mannen. Nu ska befintlig Customer Success Specialist gå på föräldraledighet och vi söker därför dig som under ca ett år vill vara med på deras tillväxtresa!
I rollen som Customer Success Specialist kommer du att vara en nyckelroll i kontakten med förtagets kunder. Du ansvarar primärt för inkommande kundtjänstärenden såsom reklamationer, returer, frågor, etc men även kundvård av befintliga och potentiella kundrelationer. Rollen innebär även till viss del arbete med marknadskommunikation gentemot förtagets återförsäljare, genom att skapa och skicka ut nyhetsbrev samt kommunicera kring kampanjer och produktnyheter.
Du erbjuds
• Härliga, nya lokaler i A House Ark på Östermalm
• En kreativ och dynamisk arbetsmiljö med närhet till beslut
• Bli en del av ett ungt internationellt växande förtag inom mode och design
• En god flexibilitet med engagerade och ambitiösa kollegor
Dina arbetsuppgifter
Rollen som Customer Success Specialist är både dynamisk och varierad, där ingen dag är den andra lik. I denna roll kommer du att ansvara för och hantera kundtjänstärenden via både telefon och e-post, och vara en central kontaktpunkt för kunden. Du kommer aktivt att bygga långsiktiga relationer och arbeta för att stärka kundnöjdheten. En del av ditt ansvar är också att hantera returer och proaktivt arbeta med "after-sales" genom att följa upp med kunder kring orderflöden, lagerstatus och kundnöjdhet.
Utöver detta kommer du att till viss del ansvara för kundkommunikation genom olika kanaler, som nyhetsbrev, där du informerar om aktuella kampanjer, nya produkter och delar användbara tips och råd. Din roll är avgörande för att säkerställa att kunden inte bara får den bästa servicen, utan även känner sig engagerade och välinformerade.
VI SÖKER DIG SOM
• är en lösningsorienterad och noggrann person som kan bidra till att kunderna känner sig väl omhändertagna, både genom utmärkt kundservice och eftermarknadsstöd. För att lyckas med detta ser vi gärna att du har:
• tidigare erfarenhet av kundtjänst eller annan kundorienterad roll med fokus på kundnöjdhet inom B2B
• erfarenhet från high end-retail eller liknande produktsegment
• erfarenhet av affärssystem som exempelvis Visma, Extend eller motsvarande
• en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på engelska och svenska då båda språken används i det dagliga arbetet
• en eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten
Ett intresse för marknadsföring och erfarenhet av att skapa nyhetsbrev och kampanjer är en fördel. Det är även meriterande med kunskaper i andra språk som tyska eller franska.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För denna roll tror vi att du har en stark serviceådra och alltid vill göra det lilla extra för kunden. Du är prestigelös och självgående, när du ser att något behöver göras tvekar du inte på att ta tag i det. Utöver det är du ambitiös, social och van att skapa goda relationer.
