Customer Success och Receptionist till AuraDent Östermalm
2025-10-20
Customer Success och Receptionist till AuraDent
Vill du vara ansiktet utåt för en klinik där service, bemötande och omtanke står i centrum? På AuraDent tror vi på en patientcentrerad upplevelse, där varje samtal, leende och möte spelar roll. Om du drivs av att skapa trygghet, energi och harmoni i varje patientkontakt, då vill vi träffa dig.
Din roll: Du är navet i vår klinik och ser till att patientresan flyter smidigt från första kontakt till uppföljning. I praktiken innebär det att du:
Hanterar alla inkommande samtal och digitala förfrågningar med varmt och professionellt bemötande
Tar hand om dagliga behov på kliniken och säkerställer ordning, struktur och hög servicegrad
Arbetar i journalsystem och hanterar bokningar, registrering och dokumentation med noggrannhet och integritet
Möter patienter på plats, skapar ro och förtroende i väntrum och behandlingsflöden
Fångar upp och ringer leads, följer upp intresse och bokar in relevanta besök
Samarbetar nära tandläkare och tandsköterskor för att lösa det som uppstår under dagen
Vem du är
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Ambitiös, glad och livfull med en naturlig känsla för service
Ansvarstagande och pålitlig, du levererar även när tempot är högt
Strukturerad och lösningsorienterad med öga för detaljer
Svenska som modersmål
Engelska flytande i tal och skrift
Erfarenhet från reception, kundservice eller vårdmiljö är meriterande
Vana av journalsystem inom vård är meriterande
Varför AuraDent
Professionell miljö med höga kvalitetskrav och tydliga arbetssätt
Möjlighet att växa i en modern organisation med starkt varumärke
Ett engagerat team som brinner för patientupplevelse och resultat
Ansökan Skicka CV och en kort motivering om varför du passar för rollen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: job@auradent.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AuraDent AB
(org.nr 559307-7893), https://auradent.se/
Artillerigatan 27 (visa karta
)
114 45 STOCKHOLM Arbetsplats
AuraDent Östermalm Jobbnummer
9565838