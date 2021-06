Customer Success Manager till NovaCast i Ronneby - Experis AB - Kemiingenjörsjobb i Ronneby

Experis AB / Kemiingenjörsjobb / Ronneby2021-06-30Är du en tekniskt nyfiken och värdesätter kundnöjdhet? Har du ett innovativt utanför boxen-tänk och vill vara med och forma framtidens digitala och hållbara industri? Är du en social och kommunikativ teamspelare som kan arbeta självständigt såväl som i grupp? Då kanske tjänsten som Customer Success Manager hos NovaCast är något för dig!Är du en tekniskt nyfiken och värdesätter kundnöjdhet? Har du ett innovativt utanför boxen-tänk och vill vara med och forma framtidens digitala och hållbara industri? Är du en social och kommunikativ teamspelare som kan arbeta självständigt såväl som i grupp? Då kanske tjänsten som Customer Success Manager hos NovaCast är något för dig!2021-06-30NovaCast Systems AB söker en Customer Success Manager för produktområdet metallurgisk processtyrning. Vi söker en ny kollega som ska arbeta med kundärenden, kundsupport och nyförsäljning. Inom produktområdet för metallurgisk processtyrning ingår 3 större system, ATAS MetStar, MetalMaster och ATAS MetPro. Kunderna är främst gjuterier världen över och systemen används i både produktions- och kontorsmiljö. Kollegan vi söker kommer också att arbeta med några av produktområdets leverantörer. Tillsammans med produktområdeschefen ska personen utveckla och administrera inköpen, samt sköta logistiken gällande produktområdets hårdvara.Om digGällande kollegor, precis som för våra produkter, är enkelhet och pålitlighet ytterst värdefullt. Det är också viktigt att du är bekväm att arbeta med frihet under ansvar, att du har en god teamkänsla och en exceptionell förmåga att förstå en kunds utmaningar. Vi ser också att du har en stark vilja att initiera, genomföra och följa upp kundkampanjer och marknadsbearbetning.Du talar flytande svenska och engelska, det är meriterande om du behärskar tyska eller annat EU-språk. Det är en stor fördel om du har en ingenjörsexamen inom metallurgi- eller materialkunskap.Vi ser gärna att du har följande:Erfarenhet av försäljning, kundförståelse och kundbearbetningKunskap att arbeta i ERP, Office-paketet och VismaFörmåga att driva egna projektKörkort BOm NovaCast Systems ABNovaCast Systems utvecklar, marknadsför och säljer system för gjutsimulering och metallurgisk processtyrning till gjuteriindustrin världen över. Med hjälp av våra produkter förbättras kvaliteten på gjutgods samtidigt som våra kunders kostnader och miljöpåverkan minskar.NovaCast består av ett kreativt och pragmatiskt team som värdesätter transparens och respekt. Vi har vår bas i Ronneby, samt försäljningskontor i USA och Indien. Tillsammans med ett brett nätverk av agenter och distributörer är vi en global leverantör.Våra erbjudande hjälper gjuterier att analysera, stabilisera och optimera sin gjutprocess, och samtidigt minska deras ekologiska fotavtryck. NovaCast vill genom innovation och inspiration bidra till en mer ansvarsfull gjuteriindustri. Du hittar mer information om NovaCast på www.novacast.se. Kontakt och ansökanI den här rekryteringen samarbetar NovaCast med Jeffersonwells, en del av ManpowerGroup, med lång erfarenhet av rekrytering av chefer och specialister. Tjänsten söker du via ansökningslänken. Om du vill ha ytterligare information, är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Carina Berg på tele 0455 - 30 27 73, alternativt carina.berg@jeffersonwells.se Urval sker löpande, så skicka in din ansökan snarast, dock senast 11/7. Alla ansökningar behandlas självklart konfidentiellt.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid PermanentNot SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-07-10Experis AB