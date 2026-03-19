Customer Success Manager (Norsktalande) till RiseRank
2026-03-19
RiseRank är en snabbt växande digital marknadsföringsbyrå som specialiserar sig på lokal SEO. Vi hjälper företag att stärka sin synlighet online och få fler kunder genom smarta, datadrivna strategier. Idag optimerar vi våra kunders närvaro på upp till 32 plattformar som Google, Apple och Bing.
Nu växer vi snabbt och söker en norsktalande Customer Success Manager som vill vara med och bygga upp vår satsning mot Norge. Rollen är baserad i Stockholm och du arbetar från vårt kontor.
I rollen kommer du ha ett nära samarbete med våra kunder där du ansvarar för att driva deras projekt framåt, utveckla deras synlighet online och säkerställa att de får resultat.
Som Customer Success Manager kommer du att:
• Leda kundprojekt och ansvara för leveranser * Ha löpande kontakt med kunder och bygga starka relationer * Ta fram och utveckla marknadsföringsstrategier tillsammans med kund * Analysera data och identifiera förbättringsområden * Arbeta med nyckelordsanalyser för att maximera synlighet * Säkerställa att kunderna når sina mål och är nöjda
Vi söker dig som har:
• Talar och skriver flytande norska (krav) * Bor i Stockholm och kan arbeta från vårt kontor (krav) * Erfarenhet av kundtjänst eller en liknande Customer Success-roll (mot företag) * God dator- och Excelvana * Meriterande: SEO-kunskaper och säljerfarenhet
Vi erbjuder dig:
• En spännande och utmanande roll i ett framåttänkande företag * Möjlighet att arbeta med ett engagerat team * Konkurrenskraftig lön
Hos oss får du chansen att vara en del av en arbetsmiljö med hög puls, där dina idéer och din kreativitet värdesätts. I takt med att vi expanderar internationellt, bland annat till Norge, finns stora möjligheter att växa tillsammans med oss.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi ser fram emot din ansökan!
Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare Arbetsort: Stockholm (på plats)
Frågor om tjänsten besvaras av: Emmy Zachrisson Mail: emmy@viasales.com
