Customer Success Manager Förstklassig Kundupplevelse i Fokus
Vi söker, för kunds räkning, en driven och engagerad medarbetare som brinner för kundrelationer och digital marknadsföring. Vår kund är en ledande aktör inom den digitala branschen och hjälper företag att växa genom strategiska och skräddarsydda marknadsföringslösningar. Vill du vara med och göra skillnad för deras kunder? Läs vidare!Publiceringsdatum2025-10-19Om företaget
Företaget är en av de mest framstående leverantörerna av digitala marknadsföringstjänster i Norden och har hjälpt tusentals kunder att stärka sin närvaro online. Med expertis inom SEO, SEM, webbutveckling och sociala medier, levererar de tjänster som maximerar synlighet och driver tillväxt för företag i olika branscher.
Företagskulturen kännetecknas av innovation, samarbete och en passion för att överträffa förväntningar. Här erbjuds du möjligheten att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö tillsammans med kunniga och engagerade kollegor. Kunden har en stark lokal närvaro i Sverige men är även en del av en större internationell koncern, vilket skapar möjligheter till både karriärutveckling och kunskapsutbyte över gränserna.
Företaget värdesätter sina medarbetares välbefinnande och erbjuder en rad förmåner, såsom flexibla arbetstider, utbildningsmöjligheter och sociala aktiviteter som stärker gemenskapen på arbetsplatsen. Här får du chansen att göra karriär och samtidigt bidra till kunders framgång genom kreativa och datadrivna lösningar.
Vill du vara en del av en organisation som sätter kundernas framgång i centrum? Vi söker en Customer Success Manager som vill skapa verklig kundnytta genom strategi, uppföljning och samarbete.
Din roll
Arbeta nära kunderna för att säkerställa att deras digitala marknadsföringskampanjer uppnår sina mål.
Bygga långsiktiga relationer och identifiera nya möjligheter att bredda samarbetet.
Övervaka och rapportera på KPI:er för att säkerställa maximal kundnöjdhet.
Samarbeta med våra experter för att leverera marknadsföringslösningar som skapar resultat.
Vi söker dig som
Är kommunikativ, lösningsorienterad och har erfarenhet av kundhantering.
Har en förståelse för digitala marknadsföringsverktyg som Google Ads och SEO.
Är duktig på att organisera och prioritera flera projekt samtidigt.Så ansöker du
I samarbete med Talent&Partner välkomnar vi din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande. Skicka dina ansökningshandlingar, inklusive CV och ett personligt brev, till work@talentpartner.se
. Se alla våra jobbmöjligheter på www.talentpartner.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
