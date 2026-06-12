Customer Success Manager
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2026-06-12
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Vill du arbeta i gränslandet mellan affär, teknik och kundutveckling och samtidigt bidra till en mer hållbar energibransch? I så fall kan tjänsten som Customer Success Manager på Utilifeed vara ditt nästa steg.
Om rollenSom Customer Success Manager hos Utilifeed ansvarar du för en egen kundportfölj och säkerställer att varje kund realiserar maximalt affärsvärde av vår plattform. Du är kundens primära kontakt efter försäljning och driver hela kundresan, från onboarding, via en långsiktig plan för implementation till utveckling av affär och nära partnerskap.
Rollen kombinerar projektledning, förändringsledning och relationsbyggande. Du arbetar nära dina kunder för att förstå deras verksamhet, sätta mål och omsätta plattformens användning till operativa och affärsmässiga resultat, såsom effektivare arbetssätt, lägre kostnader och stärkt beslutsförmåga.
Centrala delar i rollen är:
• Äga och utveckla kundrelationer
• Driva onboarding och fungera som projektledare i kundprojekt
• Tillsammans med kund sätta och säkerställa mål som ger konkret affärsvärde
• Identifiera och driva merförsäljning hos befintliga kunder
• Analysera kunddata och proaktivt föreslå förbättringar
Din profilVi söker dig som trivs i en roll där du får kombinera kundkontakt, projektledning och relationsbyggande. Du har förmågan att navigera i komplexa miljöer och kan kommunicera lika naturligt med tekniska specialister som med ledningsgrupper. Du är en kreativ problemlösare med intresse för hållbarhet och digitalisering som alltid har kundens bästa i fokus.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har god affärsförståelse och drivs av att skapa resultat för kund
• Är en stark relationsbyggare och trygg i att utmana, vägleda och driva kunddialoger framåt
• Gärna har erfarenhet av projektledning eller liknande roller
• Har teknisk förståelse och kan sätta dig in i komplexa system
• Är strukturerad, driven och kvalitetsmedveten
• Kan paketera insikter, rekommendationer och business case på ett tydligt och övertygande sätt
Det är meriterande om du har erfarenhet från energibranschen, exempelvis fjärrvärme, eller om du har bakgrund inom managementkonsulting, verksamhetsutveckling eller annan konsultativ roll.
Du behöver kunna uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska.
AnsökanLåter det här som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan senast 30 juni. Urval sker löpande, vänta därför inte med att söka! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare Linus Elghorn, linus.elghorn@hrmab.se
, 0767-624686.
Om UtilifeedUtilifeed levererar en specialiserad mjukvaruplattform för fjärrvärmebolag. Genom att samla in och analysera stora mängder drift- och kunddata hjälper vi våra kunder att planera produktion smartare, minska energiförluster, sänka kostnader och förbättra driftsäkerheten. Resultatet är att samhällskritisk infrastruktur kan drivas mer effektivt, hållbart och lönsamt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HRM Affärsutveckling i Stockholm AB
(org.nr 556720-0117)
Masthamnsgatan 5 (visa karta
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413 29 GÖTEBORG Arbetsplats
Utilifeed Jobbnummer
9962202