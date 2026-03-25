Customer Success Manager
Customer Success Manager
Är du redo att vara en del av en spännande tillväxtresa och hjälpa företag att skydda sig mot cyberhot? Då är det dig vi söker! Vi letar nu efter vår nästa Customer Success Manager till vårt dynamiska team på Nimblr. I rollen kommer du att vara nyckelpersonen i att förvalta och utveckla våra befintliga kundrelationer. Du säkerställer att kunderna får ut maximalt värde av våra lösningar, ser till att de kommer igång på bästa sätt och erbjuder proaktiv support och vägledning. Rollen innebär att vara hands-on, bygga långsiktiga relationer och identifiera möjligheter till merförsäljning, samtidigt som du bidrar till kundernas framgång och nöjdhet.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för en egen kundportfölj och säkerställa hög kundnöjdhet och långsiktiga relationer
Driva onboarding och implementation av nya kunder
Arbeta proaktivt med kundutveckling, success plans och uppföljning
Säkerställa renewals, arbeta med merförsäljning och bidra till ökat kundvärde
Identifiera risker och aktivt arbeta för att förebygga churn
Vara kundens primära kontakt och rådgivare i både operativa och strategiska frågor
Samla in, analysera och förmedla kundfeedback internt
Samarbeta nära med sales-, support- och produktteam för att optimera kundupplevelsen
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och metoder inom Customer Success
Vad vi letar efter
Vi söker dig som är affärsdriven, relationsskapande och trygg i en roll med stort eget ansvar. Du trivs i dialogen med kunder och har förmågan att kombinera ett kommersiellt tänk med ett genuint kundfokus. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet som Customer Success Manager inom B2B SaaS
Är van vid att arbeta med egna kundportföljer, renewals och merförsäljning
Har god teknisk förståelse och brinner för att utnyttja teknik för att driva kundframgång
Arbetar strukturerat och proaktivt med tydlig uppföljning och planering
Trivs i en dynamisk miljö där förutsättningar kan förändras snabbt
Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska och svenska
Som person är du lösningsorienterad, initiativtagande och har en stark förmåga att bygga förtroende. Du är trygg i att fatta beslut, även när alla svar inte är givna, och du drivs av att skapa värde för både kund och affär.
Nice to have
Behärskar du fler språk är det meriterande.
Tidigare erfarenhet inom cybersäkerhet
Vad vi erbjuder
Stor autonomi i rollen - du har möjlighet att påverka både din vardag och ditt arbetssätt.
En energisk och ambitiös scale-up-kultur där vi vågar tänka snabbt och stort.
Hos oss gör du verklig skillnad - dina initiativ spelar roll och din röst blir hörd.
En kultur präglad av utveckling, med kontinuerliga möjligheter att lära, växa och påverka vår riktning, i en dynamisk och samarbetsinriktad miljö med stark företagskultur.
På Nimblr tror vi på att ta hand om vårt team. Utöver en konkurrenskraftig lön erbjuder vi ett brett utbud av förmåner som är utformade för att stödja ditt välmående, din utveckling och din balans mellan arbete och fritid. Njut av flexibla arbetstider, Give-Me-A-Break-Day, friskvårdstimmar och friheten att arbeta från något av våra kontor runt om i Europa
Vem är vi?
Nimblr är ett snabbväxande cybersäkerhetsföretag med kontor i Norden, Baltikum, Portugal och Vietnam. Vi är ett dynamiskt team på över 60 medarbetare som brinner för att göra verklig skillnad inom Security Awareness. Nimblr erbjuder en molnbaserad plattform för cybersäkerhetsträning, som bygger på expertis inom IT-säkerhet, e-learning och beteendepsykologi. Våra engagerande utbildningar ger medarbetare de färdigheter och kunskaper som behövs för att stärka deras motståndskraft mot potentiella cyberhot och skydda företag världen över.
Missa inte chansen att göra skillnad, utveckla dina färdigheter och växa tillsammans med oss. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan med stort intresse.
