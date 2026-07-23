Customer Success Engineer till Gemit Solutions
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-07-23
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Vill du vara med på en spännande resa och bli en del av ett härligt gäng som arbetar med digitalisering, dataanalys och verksamhetsutveckling? Gemit Solutions befinner sig på en otroligt spännande utvecklingsresa, där ambitionen är att bli den mest erkända leverantören av plattformslösningar inom self service data science.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Gemit expanderar och allt fler kommuner, VA-bolag och processindustrier väljer deras dataanalysplattform aCurve. Hos Gemit så är både hastighet och kreativitet ledord, både internt och externt i arbetet med deras kunder. Du kommer att möta en flexibel och platt organisation som är måna om sina anställda och vara del av en härlig, öppen och välkomnande gemenskap samt en kultur som leder till inspiration och utveckling.
På Gemit Solutions samlas kollegorna för att tillsammans utveckla företaget framåt och varvar jobb med en fika för att diskutera allt mellan himmel och jord. Teamet består i stort av civilingenjörer. I den här rollen kommer du att arbeta mycket nära bolagets KAM, för att tillsammans strukturera, utveckla och hålla ihop företagets kundrelationer samt säkerställa att kunderna får maximal nytta av systemet under sin kritiska uppstartssträcka.
Nu söker vi dig som har en ingenjörsmässig bakgrund och som vill arbeta mer med kundrelationer, rådgivning och struktur. Eftersom arbetet kräver teknisk förståelse och förmåga att snabbt arbeta självständigt söker vi dig som troligtvis är civilingenjör i grunden. Om du har erfarenhet av system som Jira och Trello är det ett stort plus. Det är viktigt att du kan tala samma språk som kunderna för att snappa upp deras behov och hjälpa dem att lyckas. Du bör vara en naturligt strukturerad, glad och "krispig" person som drivs av att föra projekt i mål.
Du erbjuds:
Goda utvecklingsmöjligheter i ett växande och lönsamt företag där du får stora möjligheter att påverka och bygga upp strukturer
Möjlighet till utveckling inom projektledning, digitalisering samt långsiktigt kundansvar
Arbeta med engagerade och duktiga kollegor i en prestigelös organisation som kännetecknas av en trevlig och god arbetsmiljö
Konkurrenskraftiga villkor med flexibilitet och möjlighet till distansarbete enligt överenskommelseDina arbetsuppgifter
Som Customer Success Engineer på Gemit kommer du att ta ansvar för kunderna efter att affären är genomförd. Du säkerställer att de kommer igång på rätt sätt under sitt första år och fungerar som den sammanhållande länken mellan kund, produktteam och utveckling. Som uppskattad medarbetare på Gemit så kommer du att:
Driva och ansvara för onboardingresan av nya kunder från överlämning till aktiv användning.
Planera, koordinera och hålla i kundanpassade utbildningar, workshops och webbinarier.
Strukturera och bygga upp kundresan operativt (t.ex. i Jira och Trello) för att hålla koll på alla kundaktiviteter, modulbyten och uppdateringar.
Fungera som kundens huvudsakliga kontaktperson, hålla ihop implementationsprojekten och se till att de drivs i mål utan att stanna av.
Fånga upp kundernas behov i det dagliga arbetet, dema nya funktioner/moduler och bolla kommersiella möjligheter vidare till säljteamet.
Vi söker dig som
Teknisk högskoleutbildning som Civilingenjör (t.ex. inom Maskinteknik, Kemi, Energi, Process eller motsvarande).
Ca 1–3 års arbetserfarenhet från processindustri, tillverkning, energi eller liknande systemtunga miljöer där du skaffat dig god system- och processförståelse.
Ett genuint intresse för digitalisering och förmåga att snabbt sätta dig inn i nya digitala verktyg.
Naturlig förmåga att skapa ordning, strukturera processer och driva aktiviteter framåt.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Gemit Solutions kundbas har tidigare varit övervägande inom VA, men då det nu strömmar in kunder från flertalet nya branscher (såsom energi och life science) är det din generella civilingenjörsbakgrund och din metodik som är avgörande, snarare än specifik VA-kompetens.
Som person är du:
Strukturerad och organiserad
Kommunikativ och relationsorienterad
Nyfiken och snabblärd
Initiativtagande och drivande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I2LHJD". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
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113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10009962