Upsales är ett snabbväxande techbolag som revolutionerar hur företag arbetar med försäljning. Upsales hjälper företag växa fortare genom att förenkla prospektering, förtydligar säljprocessen och skapa en högre förutsägbarhet i intäkterna och hjälper kunderna att ta bättre vara på merförsäljningsmöjligheter. Upsales levererar en helhetslösning för sälj och marknadsteamet genom vår produkt och service.*Som Customer Success Engineer är du ansvarig att leverera teknisk support för Upsales plattform till kunder, utvecklare och potentiella kunder över hela världen. Huvudsakliga målet för dig är att hjälpa våra kunder att uppnå sina resultat genom att använda Upsales plattform. Jobbet innebär att förstå och lösa tekniska frågor och kunna rekommendera hur de bäst ska arbeta med Upsales för att nå sina mål.För att trivas i denna roll behöver du vara analytiskt lagd och älska att lösa komplexa problem. Du kommer att vara våra kunders affärs- och IT-guru.**2021-04-06- Vara experter i Upsales plattform gällande CRM, marknad, och business intelligence- Proaktivt fånga upp kundernas behov- Se till att kunderna uppnår sina mål med UpsalesVi söker dig som har:Examen inom systemvetenskap/civilingenjör eller motsvarandeEtt stort intresse av IT, teknik, webb och mjukvaraÄr duktig på att lyssna in och verkligen förstå kundens behov innan du går på lösningUtmärkta kunskaper i svenska och engelskaVill vara med i ett hårt arbetande och vinnande teamMeriterande med erfarenhet från liknande rollUpsales erbjuder:- Stora utvecklingsmöjligheter i ett etablerat och snabbväxande techbolag- Konkurrenskraftig lön- Brett förmånspaketÖvrigt/ansökanTjänsten är på heltid, tillsvidare och med placering på vårt kontor vid Hötorget i Stockholm. Tillsättning sker så snart som möjligt.Tveka inte att söka rollen och följ med oss på vår resa att skapa en världsledande mjukvara för marknadsföring och försäljning för B2B företag.Upsales is a fast growing Swedish tech company active in the Enterprise Software Industry offering a platform for the Marketing and Sales Team. Our vision is to enable measurable sales & marketing greatness in B2B organizations. Our unified Sales & Marketing solution including Marketing Automation, CRM & powerful Business Intelligence in one integrated experience. Upsales has 40+ employees and over 2 000 customers in ten countries.