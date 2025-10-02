Customer Success Associate!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du kundorienterad, lösningsfokuserad och initiativtagande? Vi söker nu Customer Success Associates för ett spännande uppdrag på 6 månader där du blir en nyckelspelare i att skapa fantastiska kundupplevelser. Sök redan i dag då start är omgående!
OM TJÄNSTEN
Vi söker engagerade Customer Success Associates till vår kund i centrala Stockholm. I rollen kommer du ha en central funktion med ansvar för att säkerställa en hög servicegrad och att kunderna får stöd, lösningar och värde genom hela kundresan.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
• Besvara och hantera kundförfrågningar gällande fakturering, prisjusteringar och kontouppgifter.
• Fördela och följa upp interna ärenden för snabb lösning av kundproblem.
• Underhålla kunddata i CRM-systemet och använda verktyg för att förbättra arbetsflöden.
• Bygga goda kundrelationer och arbeta proaktivt för att lösa deras behov.
• Stödja Customer Success-teamet i olika projekt och uppgifter.
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 1 års erfarenhet av kundservice eller en liknande kundinriktad roll
• Erfarenhet av att arbeta i CRM-system och ärendehanteringssystem.
• Har god dator- och systemvana
• Grundläggande finansiell förståelse; förmåga att hantera och lösa faktureringsärenden effektivt.
• Stark organisatorisk förmåga och skicklighet i att hantera flera uppgifter samtidigt med precision.
• Utmärkta muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• Kunskaper i Jira.
• Utbildning inom ekonomi och/eller administration
För att lyckas i rollen är det viktigt att vara serviceminded, problemlösande och ha förmågan att ta egna initiativ, alltid med en positiv attityd!Övrig information
• Start: Omgående, 6 månaders konsultuppdrag
• Omfattning: Heltid
• Placering: Centrala Stockholm
• Arbetstider: Kontorstider
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9537213