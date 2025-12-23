Customer Success Advisor | Stockholm | Telenor
2025-12-23
Vi på Manpower söker just nu en relationsskapande och proaktiv Customer Success Advisor till Telenor i Stockholm. En stor fördel med det här jobbet är att det är kreativt och utmanande och att dagligen möta olika typer av människor. Ta chansen att bli en del av ett välkänt, stort och expansivt företag i en långsiktig roll med många utvecklingsmöjligheter!
Det här är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer att vara anställd av Manpower men arbeta hos Telenor. Tjänsten är på heltid och dina arbetstider kommer att vara kontorstid.
Att jobba som Customer Success Advisor
I rollen som Customer Success Advisor kommer du att arbeta i ett team som dagligen hjälper Telenors företagskunder över telefon och digitala kanaler. Din roll blir att utveckla starka relationer med Telenors kunder, skapa en hög förståelse för kundens verksamhet och leverera en kundupplevelse i världsklass. En viktig uppgift är att arbeta proaktivt där du identifierar potential och erbjuder tjänster som adderar starkt mervärde för kunden. En nyckel för att lyckas är din förmåga att definiera och hantera kundens problem, där du antingen åtgärdar den direkt eller effektivt adresserar den inom organisationen. Du kommer erbjudas goda utvecklingsmöjligheter, och du förväntas också att aktivt söka information i syfte att utöka ditt kompetensområde och förbättra uppdragets förutsättningar.
Vem söker vi?
Till rollen som Customer Success Advisor söker vi framför allt dig som är en kommunikativ och resultatinriktad person som drivs av att få ta egna initiativ och att få jobba med människor. För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för service, att utveckla långsiktiga kundrelationer och en förmåga att hantera komplexa situationer i ett högt tempo. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt är det ett stort plus om du har erfarenhet av försäljning och serviceuppdrag inom business to business. Din inställning är att laget går före jaget och att vi är bättre tillsammans.
I övrigt söker vi dig som:
* Har goda kunskaper i både svenska och engelska
* Har en gymnasieexamen
* Har haft yrken med mycket kundkontakt
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.
Sök tjänsten idag!
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl. Vid frågor om tjänsten eller rollen som konsult är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Luokkamäki via mail hanna.luokkamaki@manpower.se
.
I enlighet med vår kunds krav kommer vi i denna rekryteringsprocess att genomföra en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret. Ersättning
