Customer Software Engineer - Release & Support
Professionals Nord Linköping AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-07-05
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Axentia utvecklar avancerade realtidsinformationssystem för kollektivtrafik och är idag en ledande aktör på den globala marknaden. Med över 20 års erfarenhet, egen forskning, utveckling och produktion i Linköping erbjuder företaget innovativa och energieffektiva lösningar för hållplatser och stationer. Axentias produkter bidrar till att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, pålitlig och attraktiv. Genom ett starkt kundfokus och kontinuerlig innovation har företaget installerat närmare 30 000 displayer världen över.
Gillar du att lösa komplexa problem och trivs i en roll där kundkontakt kombineras med djupare tekniskt arbete? Vill du arbeta med teknik som används dagligen i samhället och bidra till att kunder får stabila och smarta lösningar? Då kan rollen som Customer Software Engineer på Axentia vara rätt för dig.
I rollen får du möjlighet att arbeta med kundnära teknisk support och med ansvar för mjukvaruuppdateringar och releasehantering – en kombination som ger en vardag med både teknisk bredd och mycket kunddialog. Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Axentia en Teknisk koordinator. Axentia är en ledande leverantör av system och hårdvara för informationsdisplayer till operatörer inom kollektivtrafiken. Företaget befinner sig i en fortsatt tillväxtfas och arbetar med kunder både i Sverige och internationellt. Rollen utgår från huvudkontoret i Linköping och ingår i Support- och serviceteamet.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Axentia under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska bli direktanställd hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Publiceringsdatum2026-07-05Dina arbetsuppgifter
Som Customer Software Engineer hos Axentia arbetar du med teknisk support samtidigt som du ansvarar för hela flödet kring mjukvaru- och firmwareuppdateringar av fältplacerade displayer. Rollen innebär att analysera tekniska problem, driva förbättringar och planera uppdateringar i nära samarbete med utvecklings-, produkt- och supportteam.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Felsöka och analysera komplexa mjukvarurelaterade problem samt viss hårdvara
Ansvara för mjukvaru- och firmwareuppdateringar samt hela releaseflödet
Planera och kommunicera uppdateringar och tidsplaner med kund, ta fram release notes och säkerställa korrekt leverans
Samverka med utveckling och andra avdelningar för att driva lösningar framåt
Rapportera och delta i kvalitetsutredningar och följa upp eventuella förbättringsåtgärder
Stödja support- och serviceteamet i relaterade arbetsuppgifter
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom IT, data, programmering eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Några års erfarenhet inom IT, support, drift, systemhantering eller liknande tekniska roller
Erfarenhet av att koordinera, planera eller genomföra releaser, produktionssättningar, deploymenter eller förändringar i mjukvarumiljöer
Grundläggande Linux-kunskaper
Kunskaper inom backend-programmering och databaser
Grundläggande förståelse för elektronik, kretsteori eller hårdvara – även på hobbynivå
Goda kunskaper i Windows och Office
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av supportarbete eller kundnära tekniska roller.
För att trivas i rollen hos Axentia behöver du vara en lösningsorienterad person med stort tekniskt intresse och förmåga att arbeta strukturerat. Du driver ditt arbete framåt på ett självständigt sätt, tar initiativ och ser till att saker blir gjorda. Samtidigt är du kommunikativ och trygg i kundkontakt, och har lätt för att samarbeta med andra.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Linköping, Mjärdevi
Rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till amanda.sanden@pn.se
(mailto:amanda.sanden@pn.se
)
Du söker till tjänsten genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405)
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Axentia Technologies AB Kontakt
Konsultchef
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se +460708781167 Jobbnummer
9992775