Customer Servicemedarbatare Till Dfds Ab I Karlshamn
Dfds AB / Kundservicejobb / Karlshamn Visa alla kundservicejobb i Karlshamn
2025-12-18
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dfds AB i Karlshamn
, Helsingborg
, Borås
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du vara en värdefull del av den viktiga infrastrukturen som stöttar samhällen över hela Europa? Söker du en roll där du får vara med och sätta riktningen och bidra till att forma vårt företag? Då kan rollen som Customer Servicemedarbetare vara din nästa möjlighet.
Om rollen
Nu söker vi en medarbetare till vår Customer Service-avdelning i Karlshamn.
I rollen som medarbetare på Customer Service arbetar med bokning av transporter, ordermottagning samt kontakt med åkerier, kunder och samarbetspartners. Det är ett arbete som har ett högt tempo och där ens problemlösningsförmåga ofta ställs inför nya utmaningar.
Huvudsakliga arbetsområden:
Ta emot bokningar från våra kunder på olika bokningssätt, kontrollera bokningskvalitén och registrera de i vårt TMS
Kommunicera med kunder, leverantörer, åkerier och kollegorna för att säkerställa att kundåtaganden uppfylls
Uppdatera och implementera rutiner som krävs för det operationella arbetet
Avvikelserapportering och uppföljning
Avräkningar
Fakturahantering
Uppdatera avtal
Skadehantering
Om dig
Vi tror att de starkaste teamen byggs på mångfald och inkludering. Olika åsikter, kompetenser och personligheter framhäver det bästa i oss alla.
För att lyckas i rollen bör du ha en bakgrund inom logistik och transport. Vidare är du van vid kunddialog och ser vikten av att bygga långsiktiga relationer.
För att trivas i tjänsten behöver du vara en lagspelare som tycker om att arbeta i en dynamisk miljö, där du är bra på att hitta den bästa lösningen för alla parter. Vidare har du en mycket god datorvana och är en god kommunikatör med hög kompetens när det kommer till att strukturera och planera ditt arbete. Som person är du lyhörd, initiativtagande och ansvarsfull.
Flytande svenska samt engelska, både i tal och i skrift, är ett krav för tjänsten.
Att arbeta hos DFDS
Vår ambition är att förändra branschens riktning genom att bli både grönare och mer digitala. Vi erbjuder dig en möjlighet att bli en del av vårt team och tillsammans med oss göra skillnad.
På DFDS betyder våra medarbetare allt för oss och hos oss får du lov att vara dig själv. Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsplats för alla, erbjuda utmaningar och möjlighet till utveckling och förändring. Vi uppskattar och möjliggör kreativa idéer och engagemang och ser det som en förutsättning för DFDS framgång och för medarbetarnas utveckling.
Join the movement and grow with us.
Låter detta intressant? Ansök nu!
Det här är en tillsvidareanställning på heltid, som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Inkomna ansökningar kommer att hanteras löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden har löpt ut. Sista ansökningsdag är den 15 januari 2026.
Bra att veta är att en anställning inom DFDS innebär att du kommer genomgå en bakgrundskontroll.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta, Kristian Svensson krsve@dfds.com
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds AB
(org.nr 556253-7679), http://dfds.com Arbetsplats
Dfds Sweden & Norway Kontakt
Julia Benjaminsson julbenj@dfds.com Jobbnummer
9652478