Customer Service Teamlead för långsiktigt uppdrag

Har du erfarenhet av att leda ett kundserviceteam och vill ta ett steg vidare i karriären där du blir nyckelperson i att stödja teamet i det operativa med ett personligt ledarskap och resultatinriktad sinne är du rätt person för rollen!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för vår kunds räkning en Customer Service Teamlead till deras huvudkontor. Uppdraget är på heltid med start omgående och sträcker sig inledningsvis 6 månader med mycket goda chanser till förlängning då ambitionen är långsiktig såvida alla parter är nöjda.
Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Du erbjuds
• En händelserik arbetsplats präglad av täta interna samarbeten, där utveckling och innovation alltid står i fokus
• Inspirerande kollegor och trivsam arbetsmiljö med mycket framåtanda och bra sammanhållning
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som Customer Service Teamlead är ditt ansvar att leda, coacha och säkerställa högkvalitativ service till kunder. Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
• Ledarskap: Vägleda, coacha och motivera kundserviceteamet i det dagliga arbetet
• Resultat & leverans: Säkerställa att teamet når uppsatta mål inom service, kvalitet och effektivitet
• Daglig drift: Säkerställa att den dagliga driften fungerar inkl schemaläggning, utredning, kontroll av utrustning med mera
• Kommunikation: Fungera som en tydlig länk mellan medarbetare och ledning samt förmedla företagets mål och prioriteringar
• Kultur & Samarbete: Främja en innovativ, samarbetsinriktad och inkluderande arbetskultur där idéutbyte uppmuntras
• Utveckling: Stötta medarbetarnas personliga och professionella utveckling genom feedback, utbildning och kompetensutveckling
• Förbättringsarbete: Bidra till utveckling av processer och arbetssätt inom kundservice
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års arbetslivserfarenhet av att leda team inom kundservice eller annan serviceintensiv verksamhet
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har god data- och telefonvana
• Har förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
• Har intresse för utveckling, förbättringsarbete och hållbara arbetssätt
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig som har god kommunikativ förmåga och är van att samarbeta med olika intressenter. Du utövar ett inkluderande och närvarande ledarskap och trivs i en roll där du får upprätta rutiner och processer. Vidare besitter du ett stort intresse för utveckling, förbättringsarbete och hållbara arbetssätt, och är positiv till att vid behov hoppa in i den dagliga driften.
Övrig information
• Start: Omgående med hänsyn till eventuell uppsägningstid (max 1 mån)
• Omfattning: Heltid, 40 h/v
• Uppdrag: 6 månader initialt där ambitionen är långsiktigt såvida alla parter är nöjda
• Placering: Kista
Vår rekryteringsprocess
